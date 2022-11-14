黑豹2你看了嗎？北美首週票房突破1.8億美元 直躍今年度第2大片

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）漫威大作《黑豹2：瓦干達萬歲》上映一週票房開紅盤，北美突破1.8億美元，成為今年目前第2火紅的大片，雖然第1集男主角查德威克鮑斯曼2020年因癌病逝，但續集票房仍證明電影的巨大成功，也有多處彩蛋闡述死亡不是終點，並向男主角致敬。

根據北美票房紀錄，上週上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》已創下1.8億美元票房，是今年繼《奇異博士2：失控多重宇宙》1.873億美元票房以來最夯電影，媒體也預測黑豹2會成為美國11月假期、《阿凡達2：水之道》（2022年12月16日美國上映）之前，稱霸週末票房的大片，更有可能在總票房打敗奇異博士2的4.11億美元成績。

黑豹2在美國最大影評網站爛番茄上得分也十分亮眼，官網評分高達84%，而觀眾分數直飆95%。在爛番茄官網評分上，奇異博士2只有74%，觀眾分數85%，可見黑豹2目前更受影評者與觀眾的高度喜歡。

黑豹2電影中也向2020年因大腸癌病故的男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）致敬，在續集當中，拉瑪達皇后（安琪拉貝瑟飾演）、帝查拉的妹妹舒莉（莉蒂西亞萊特飾演）、情人娜奇雅（露琵塔尼詠歐飾演）及瓦干達族人一同哀悼黑豹的離世，悲傷的同時也強調「死亡不是結束」，舊有的身份與責任會傳遞，新的意識與生命也會因此誕生、茁壯。

當年查德維克博斯曼病逝時，導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）一度在接受媒體訪問也透露：「我不知道我是否可以再拍電影，更不用說是另一部《黑豹》，因為真的太痛苦了。」如今不論在電影與現實當中，都證明了英雄的離開仍帶來了重要的意義，並能激勵人心，讓延續下來的精神用不同形式達到成功。

在電影開場時的Marvel Studios動畫，也向查德維克博斯曼致敬，將他過去在電影中的演出畫面用跑馬燈的方式向觀眾呈現，紀念這位演員傑出的演技以及對娛樂圈的貢獻、對世人的啟發。而電影最後，導演也利用劇情帶出一個驚喜，為之後的續集埋下重要的一條線。