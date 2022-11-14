新北技職教育陶瓷金工成果展11/11〜12/18　全國唯一八年一貫成果

新北市教育局與文化局攜手合作，從11月11日至1 2月18日於鶯歌陶瓷博物館辦理「新北技職教育陶瓷金工成果展」 ，展出全國唯一「八年一貫珠寶金工班」、「 金工設計職業試探專班」學生作品，作品來自鶯歌國中、 鶯歌工商及景文科技大學等校，此次成果展同時邀請榮獲第17屆全 國身心障礙者技能競賽金工職類第2名的瑞芳高工室內空間設計科徐 慧愉同學共同展出金工作品，展列新北技職教育專業成果。

教育局長張明文表示，新北市全國首創辦理八年一貫珠寶金工班，此 一條龍式的人才培育方案， 是新北市技職教育為產業培育專業人才的里程碑，暢通8年3個學習 階段升學管道，銜接國中、技高及科技大學相關課程， 讓學生從職業試探、傳承資深業師技術並進一步專研技術。新北技職 教育陶瓷金工成果展特別與鶯歌陶瓷博物館合作展出，提供孩子們展 現技能的舞台，也期盼能將學生金工創作作品理念傳遞給市民大眾。

東龍珠鑽石集團近年來積極與鶯歌工商、鶯歌國中合作， 辦理抽離式技藝班及金工設計職業試探專班， 讓資深業師傳授學生金工專業技能，引導學生以金工或陶瓷為基底， 運用金屬延展性及陶瓷溫潤的特性， 將天馬行空的想像力與創意展現在作品上。 東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示，期盼藉由珠寶設計人才培育， 以精品金工技術傳承及品牌推廣為目標，深耕珠寶精品技職教育， 培育出適合產業界需求的人才。

參與「八年一貫珠寶金工班」的鶯歌工商美工科三年級劉沛婕表示， 這次展覽主題以珠寶議題結合陶瓷創作， 一片破碎的陶瓷與金工結合後， 透作創作設計轉化成另一個獨一無二的工藝品， 重新賦予了新的生命力，感受到創作的魅力； 同校的美工科三年級許詩芹同學興奮的表示， 感謝這次跟陶博館的合作，從中瞭解原來珠寶包鑲不是只有寶石， 陶瓷敲碎磨平後，也可以裝飾珠寶飾品， 在過程中學習並運用了不同的技法， 讓自己的技術及能力也有所增長。

參與鶯歌工商辦理「抽離式國中技藝班金工珠寶專班」的中平國中九 年級林韋禎同學表示，第一次接觸金工類， 在很多地方做得不是很完美，打磨拋光是很考驗耐性的事情， 但看到自己創作作品完成時，覺得非常有成就感，感覺很棒。

另外，獲邀展出作品的瑞芳高工室內空間設計科二年級徐慧愉同學表 示，從國中開始，媽媽就帶她開始金工訓練的生涯， 但是對很多技能還是有點陌生，於是到處拜師及找業師指導， 經過長期的訓練，才能獨自設計出成熟的金工作品。

教育局指出，為了傳遞職人精神，新北市持續與鶯歌工商及東龍珠鑽 石集團辦理「新北市全國精品金工競賽」， 結合產官學界讓全國大專及高職相關科系學生在珠寶金銀細工的舞台 上一展長才，並將於今(2022)年12月3、4日首度辦理202 2新北市國際珠寶精品金工競賽，邀請國內外學生共襄盛舉， 一同推動技職教育國際化，更期待競賽能培育下一個明星級的珠寶設 計師。

參與「八年一貫珠寶金工班」的鶯歌工商三年級劉沛婕(中)與同學展示作品。(照片來源：新北市教育局提供)

參與抽離式國中技藝班金工珠寶專班學生全神貫注製作作品。(照片來源：新北市教育局提供)