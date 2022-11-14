以日本初霜為意境 JR東日本大飯店台北HAYASE推初霜懷石

JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理餐廳為日本東北仙台的大都會飯店旗下品牌餐廳有著三十年歷史，同樣自仙台的料理長郡司行雄(Yukio Gunji)在今年11月正值日本東北開始下霜慢慢接近冬天的時節準備初霜懷石料理。晚餐套餐3,500元，即日起全面供應！

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE」日本料理，餐廳設計以城堡小鎮仙台為主題，門口使用從日本訂製，與原物同樣尺寸複刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，特別是割烹用餐區，環繞著師傅的餐檯設計，在用餐的同時可一面欣賞如藝術般的廚藝技巧，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。

11月的日本東北節氣已是初霜，料理長郡司行雄(Yukio Gunji)推出的初霜懷石套餐，首先是8道各有寓意的前菜「發財盛合」，特別是代表秋冬柿子造型的「鮭魚柿型壽司」，以鮭魚包成球形壽司，加上小黃瓜製作的柿子蒂頭別有巧思。「紅蘿蔔蛋糕」使用日本深浦雪地紅蘿蔔可品嘗到鮮甜風味及紮實的蛋糕口感。「富有柿膾」選用紅蘿蔔、白蘿蔔加上日本甜醋呈現酸甜口感再加上飛魚卵點綴有著Q彈口感。「霰海老琥珀寄」則是使用切碎的鮮蝦崁在晶凍內呈現下雪的視覺效果，此外還有「松坂豬豚塩麴燒」、「陸奧灣帆立有馬煮」、「豆腐吟釀漬」、「里芋龍田揚」等精緻前菜。

具有音韻風雅、起承轉合的懷石料理，在料理長的巧思下賦予料理不同的意境。「甘鯛蕎麥麻糬」以甘鯛馬頭魚搭配蕎麥麻糬淋上柴魚高湯，加上蘿蔔泥在高湯中有如下了雪花的意境，也品嘗到清甜風味。「薄切比目魚柚子風味」則是使用以分子料理手法將橄欖油製作成晶球，搭配薄切比目魚及柚子風味醬。「鯛魚蕪菁煮」可品嘗到鮮甜的真鯛搭配清雅的蕪菁與鮮嫩的菠菜。

「秋田牛白神蔥捲」則是選用秋田牛切成薄片後包卷著秋田的白神蔥搭配料理長特製醬汁進行燒烤。還有來自日本東北的宮城金華鯖魚及青森蘋果製作的「金華鯖魚林檎卷」，最後呈上的是現場料理是使用宮城的一見鍾情米所製作的「鮭魚親子雜炊」及季節風味甜點，整套品嘗下來有如身在日本初雪的時節充滿了風雅，別具風趣。

懷石料理發源於日本茶道，現今為日本常見的的高檔菜色。JR東日本大飯店台北旗下的HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，並搭配台灣新鮮蔬果，每月搭配不同節氣選用當季食材，以懷石細緻烹調的手法，精緻有如藝術品般搭配不同食器的呈現。即日起至11月24日，推出初霜懷石為主題的料理菜單，千萬不能錯過。