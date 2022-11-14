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【拜習會今登場 會場維安森嚴】台海議題成焦點　拜登盼為美中關係設立「紅線」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 17:20
二十國集團（G20）高峰會前夕，美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於今傍晚舉行雙邊會談。（美聯社檔案照）

二十國集團（G20）高峰會前夕，美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於今傍晚舉行雙邊會談。（美聯社檔案照）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國國家主席習近平今（14）日下午3時左右飛抵印尼峇里島，預計將於17點30分與美國總統拜登進行會談，據了解，拜登盼藉此會談試圖建立美中關係的「紅線」，以防美中在競爭時陷入衝突。而學者也分析，這場會晤有助中美關係穩定。

二十國集團（G20）高峰會前夕，美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於今傍晚舉行雙邊會談。拜登自就任總統以來，已與習近平進行5次電話或視訊通話，但今天將是兩人首次面對面進行會談。兩人上次碰面是在歐巴馬政府執政期間，拜登當時為美國副總統。

這場會談備受國際關注，預期將聚焦美中關係、、俄烏戰爭、北韓核武發展、台海議題等議題，且拜登勢必會重申，中國若武力犯台，美國協防台灣的決心。而白宮國安顧問蘇利文表示，美方將在會後向台灣簡報結果。

據美國官員表示，拜登希望兩人這次會面，能夠修復溝通管道，並有助設立「護欄」，以防兩個超級大國在競爭時陷入衝突。

隨著拜習會即將登場，會談地點峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）周遭維安森嚴，進入場內所有媒體器材都必須檢查、貼上貼紙，中國駐印尼官員則在一旁監看。

據中央社記者直擊，下午時分在峇里島市區，中國代表團車隊綿延數百公尺，路口有警方協助開道，也有掛有中國及印尼國旗牌子的華人在旁邊拍攝。

中方人員大約4時多陸續進場準備；會議室外，已擺上美中兩國國旗，現場聚集多名中國官員及中國媒體。
拜習會
台海議題
中美關係

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更新時間 : 2022-11-14 17:33 GMT+08:00

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