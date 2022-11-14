富邦旗下6檔ETF 11/16將除息

富邦投信11月11日發佈旗下4檔台股ETF及2檔債券ETF收 益分配公告，包括富邦台50(006208)、富邦公司治理( 00692)、富邦特選高股息30(00900)及富邦台灣半導 體ETF(00892)、富邦新興投等債(00845B)及富邦 歐洲銀行債(00846B)將於11月16日除息， 配息金額分別將為每單位新台幣1.03、0.55、0.15、0 .35、0.359、0.285元，投資人最晚只要在11月15 日前持有或買進，皆可參與此次配息。

根據公告，富邦台50(006208)此次的實際配息金額為每 單位新台幣1.03元，高於原先預估的0.97元。此外，此配息除了台股ETF之外，還包括兩檔債券型ETF—富邦新興 投等債(00845B)及富邦歐洲銀行債(00846B)。

富邦投信指出，美國10月通膨數據超預期減速，整體CPI同比升 幅為年初以來最低，核心CPI升幅亦從40年高點回落， 聯準會官員暗示放緩升息步伐時機可能很快到來； 目前美國十年期公債殖利率約在4%左右， 彭博新興市場美元投資等級債券指數，截至10/31之到期最差殖 利率已達6.16%，而富邦新興投等債(00845B)ETF所 追蹤之「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」 之到期最差殖利率更高達7.18%，現階段的債券投資， 除收益考量外，仍建議選擇違約率低的優質債為主，富邦新興投等債 (00845B)ETF近一年波動度僅7.92%， 相對同類型新興市場債券ETF為低，讓投資人在享有孳息之餘， 同時能抵抗目前波動度大的投資市場， 且同時參與未來資本利得的機會。

此外，儘管美國通膨數據， 緩和市場後續對於聯準會可望放緩升息步調之期待， 然而11月份聯準會主席鮑爾強調， 希望大家將注意力從升息幅度轉為升息的時間長度， 並一再強調歷史上緊縮不足之教訓， 再再意味著貨幣政策的緊縮周期仍將持續，除美國外， 歐洲同樣面臨高通膨的壓力，歐洲央行已在短短3個月內升息200 個基點，是有史以來最激進的緊縮，相對於美國升息的啟動時間， 歐洲央行開始升息的時間點相較美國晚， 後續勢必仍須以積極的升息，使通膨回到央行的中期目標。 因此在債券挑選上，建議要留意債券之存續期間， 才不會受到後續利率上彈所產生的負面影響。以富邦歐洲銀行債( 00846B)為例，根據Bloomberg資料， 其追蹤指數彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數成分之存續期間 僅7.2年，相對同類型指數為低。