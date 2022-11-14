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富邦旗下6檔ETF 11/16將除息

By 台灣英文新聞
2022/11/14 17:16

富邦投信11月11日發佈旗下4檔台股ETF及2檔債券ETF收益分配公告，包括富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦特選高股息30(00900)及富邦台灣半導體ETF(00892)、富邦新興投等債(00845B)及富邦歐洲銀行債(00846B)將於11月16日除息，配息金額分別將為每單位新台幣1.03、0.55、0.15、0.35、0.359、0.285元，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與此次配息。

根據公告，富邦台50(006208)此次的實際配息金額為每單位新台幣1.03元，高於原先預估的0.97元。此外，此配息除了台股ETF之外，還包括兩檔債券型ETF—富邦新興投等債(00845B)及富邦歐洲銀行債(00846B)。

富邦投信指出，美國10月通膨數據超預期減速，整體CPI同比升幅為年初以來最低，核心CPI升幅亦從40年高點回落，聯準會官員暗示放緩升息步伐時機可能很快到來；目前美國十年期公債殖利率約在4%左右，彭博新興市場美元投資等級債券指數，截至10/31之到期最差殖利率已達6.16%，而富邦新興投等債(00845B)ETF所追蹤之「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」之到期最差殖利率更高達7.18%，現階段的債券投資，除收益考量外，仍建議選擇違約率低的優質債為主，富邦新興投等債(00845B)ETF近一年波動度僅7.92%，相對同類型新興市場債券ETF為低，讓投資人在享有孳息之餘，同時能抵抗目前波動度大的投資市場，且同時參與未來資本利得的機會。

此外，儘管美國通膨數據，緩和市場後續對於聯準會可望放緩升息步調之期待，然而11月份聯準會主席鮑爾強調，希望大家將注意力從升息幅度轉為升息的時間長度，並一再強調歷史上緊縮不足之教訓，再再意味著貨幣政策的緊縮周期仍將持續，除美國外，歐洲同樣面臨高通膨的壓力，歐洲央行已在短短3個月內升息200個基點，是有史以來最激進的緊縮，相對於美國升息的啟動時間，歐洲央行開始升息的時間點相較美國晚，後續勢必仍須以積極的升息，使通膨回到央行的中期目標。因此在債券挑選上，建議要留意債券之存續期間，才不會受到後續利率上彈所產生的負面影響。以富邦歐洲銀行債(00846B)為例，根據Bloomberg資料，其追蹤指數彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數成分之存續期間僅7.2年，相對同類型指數為低。

更新時間 : 2022-11-14 17:33 GMT+08:00

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