臺灣證交所：上週外資在集中市場買超895.27億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/11/7~2022/11/11）外資在集中市場總買進金額為4,294.30億元，總賣出金額為3,399.03億元，買超為895.27億元，另統計自2022年年初至11月11日止，外資總買進金額為15兆4,946.34億元，總賣出金額為16兆7,695.98億元，累計賣超為1兆2,749.64億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆3,201.07億元新台幣，占全體上市股票市值的39.68%，較11月4日的15兆6,106.16億元新台幣，增加1兆7,094.91億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進295,566千股，賣出91,101千股，買超204,465千股；第二名：新光金：買進124,532千股，賣出35,919千股，買超88,613千股；第三名：華新：買進162,253千股，賣出80,000千股，買超82,253千股。

證交所指出，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進71,965千股，賣出156,192千股，賣超84,227千股；第二名：華航：買進69,566千股，賣出100,836千股，賣超31,270千股；第三名：玉山金：買進80,578千股，賣出100,226千股，賣超19,648千股。