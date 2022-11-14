南韓偶像上音樂節目虧大了　演出酬勞僅台幣1,250元？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）娛樂記者出身的南韓Youtuber李鎮浩，經常於Youtube上傳一些演藝圈內幕，日前他上傳了一段影片，影片主題為「非常嚴重的音樂節目出演費情況，每集5萬韓元的真相」引起了一陣討論。

南韓音樂節目盛行，各大電視台皆有推出音樂節目，如SBS「人氣歌謠」、KBS「Music Bank」、MBC「Show 音樂中心」及Mnet「M Countdown」，一個禮拜中有六天的音樂節目播出，出新歌的歌手、團體們通常會有兩周左右的時間上各個音樂節目打歌。

李鎮浩在影片中表示，演出費用是以表演為單位，團員或是舞伴較多的偶像團體或歌手，並不會給予更高的演出費，因此人數較多的偶像團體，相對來說是較不利的。他也說道，演出費根據知名度也會略有差別，若不是南韓代表性前三名的組合，出演費基本上都不超過50萬韓元（約1.25萬元台幣），一般的偶像團體可拿到10萬韓元（約2,500元台幣），有些電視台甚至只支付5萬元左右（約1,250元台幣）的費用。相較之下，連在音樂節目打工充當觀眾，都可拿到10萬韓元以上。

李鎮浩也指出，這些藝人們在音樂節目中的表演，只能獲得很少的酬勞，卻需要投入大筆金錢及時間，在半夜時起床梳妝打扮，還得等待節目錄製，一整天需要花上16個小時，也需要花錢治裝、妝髮、甚至需要自付舞台布置的費用。他補充道，治裝費為500~1,000萬韓元不等（12.5萬~25萬元台幣），妝髮一次也需要50萬韓元（約1.25萬元台幣），舞台布置約3,000萬韓元（約75萬元台幣），以打歌活動進行2週來算，是一筆相當龐大的費用。

但李鎮浩也說明了，許多偶像就算賠錢也要上音樂節目的原因。他解釋，除了上音樂節目能增加曝光外，由於許多綜藝節目製作人都是由音樂節目出身，若偶像能多上音樂節目，和製作人多培養感情，往後或能有更多出演綜藝節目的機會。