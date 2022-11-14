臺灣土地銀行中山分行遷址營業　服務全新上路

為提供在地優質便捷之全方位金融服務，土地銀行中山分行於2022年11月14日遷至高雄市前金區五福三路82號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

中山分行為配合都市更新計畫實施遷址營業，新址鄰近捷運紅線中央公園站，因交通便利且四通八達，周邊又有著名的漢神百貨商圈，店家行號林立，商業氣息活絡，有利於各項金融業務推展。

該分行除有現代化、友善的金融環境外，更提供存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位專業金融服務，並設置數位體驗區提供電腦、ipad等設施，方便客戶來行洽詢使用土地銀行各項電子金融服務，體驗自主、便利的金融服務。

土地銀行除致力於提升服務品質外，向來熱心社會公益，善盡企業社會責任，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，持續關注弱勢族群安養生活，已陸續與各縣市政府合作辦理「教育公益獎助學金信託」及「社會福利公益安養信託」，暨開辦「樂活養老貸款」及「樂齡安養信託」等業務，持續推展對家境清寒學子、高齡者及身心障礙者安養生活照護之公益活動，展現取之於社會、用之於社會的公益形象。

今年COVID-19疫情依舊持續干擾各項經濟活動，全球面臨通膨及升息壓力與日俱增，國內外經濟充滿不確定性，亦對金融市場造成波動。土地銀行在配合政府推動各項防疫紓困及振興經濟等各項措施上不遺餘力，希望以實際行動共同支持企業與民眾度過疫情難關，未來仍將秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，積極提升國際競爭力，朝向全方位優質金融機構的願景邁進。