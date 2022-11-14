美中關係緊張　聯發科：製造業將部分供應鏈訂單轉出台灣

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）聯發科執行長蔡力行週末接受路透專訪，蔡力行說，由於美中關係緊張，不少製造業者正在考慮將其部分供應鏈轉向台灣以外地區，但只會「漸進」而為，且這種情況已經發生，但規模不大。

蔡力行表示，部分大型設備製造商要求他們的晶片供應商擁有眾多來源，像是有來自台灣和美國的，也有來自德國或其他歐洲國家。他說：「我認為在這種情況下，若業務需要，我們勢必得為同一款晶片找尋多種來源。」

聯發科11日（上周五）在加州酒莊索諾馬谷（Sonoma Valley）主辦媒體和分析師活動，聯發科近來全力推展在美國的業務，蔡力行接受路透社訪問時表示 ，目標是將業績增加3到4倍，但他未提出時間表。

蔡力行說，儘管聯發科最新進的智慧型手機晶片是委由台積電生產，但一些舊款機型所使用的晶片由格羅方德（GlobalFoundries）生產，今年稍早也宣布下單給英特爾。格羅方德在美國和新加坡等地皆有設廠。

蔡力行說，聯發科採用Intel 16製程技術，將用於生產智慧電視和Wi-Fi用晶片。「這對我們來說是很大的業務，所以這不是開玩笑的，我每個月都會親自監督進度。」

不過，2024年下半年起，將委由英特爾代工的晶片將於英特爾在愛爾蘭的晶圓廠生產。

蔡力行表示，待台積電在亞利桑那州的工廠開始運轉時，聯發科也將在美國投片生產，但他也示警，晶片業要完全脫離台灣是很不切實際的想法，台灣仍是全球最重要的先進晶片製造重鎮。