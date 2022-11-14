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【新北電視政見會今登場】林佳龍酸前人種樹　侯友宜直言：台灣不需要對立跟衝突

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 15:54
新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今（14）日登場，民進黨候選人林佳龍（左）與國民黨候選人侯友 宜（右）會前握手致意。

新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今（14）日登場，民進黨候選人林佳龍（左）與國民黨候選人侯友 宜（右）會前握手致意。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合整理報導）新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今（14）日登場，民進黨參選人1號林佳龍與尋求連任的現任市長、國民黨參選人2號侯友宜正面交鋒。林佳龍自許城市裁縫師，誓言讓新北大翻新。而侯友宜也針對林的諸多質疑作出回應，並酸林對新北要「加把勁、多了解」，

新北市選委會指出，市長辯論式政見發表會於今日上午9點至11點舉行，流程除主持人說明規則並介紹候選人及發問人外，其餘分為三大部分，第一部分為候選人政見申論，每人各申論12分鐘；第二部分為4位發問人發問，每人回答各發問人3分鐘；第三部分為結論，每人結論12分鐘。

發言順序經抽籤為侯友宜、林佳龍。

林佳龍批前人種樹　侯友宜：台灣不需要對立跟衝突　用心好好做事、讓土地更好

針對2030年新願景，侯友宜表示，在新北市已經做了很多年，從點線面一直不斷往前推動。至於林佳龍提出的質疑，侯友宜酸林要「加把勁、多了解新北」，侯舉例，五泰輕軌是當年在交通部，經過專家學者的評估，由時任的交通部長林佳龍核定的，如果林有意見當時就應該提出，而不是等到現在才批沒升級。

而人口減少的部分，林佳龍認為是因為疫情造成，侯友宜指出，2年多來疫情影響，很多人離開沒回來，但現在疫情穩定，每個月有2000多人口成長。

至於林佳龍提到侯市長是前人種樹，後人乘涼；侯友宜回應，市政的延續是由許多人共同完成，並舉出時任台北縣長尤清和蘇貞昌的政績。侯友宜說，人跟人之間都是用感恩包容看待對話，對於前縣長們的許多市政成果，自己也同樣感謝。

侯友宜認為，安居樂業之中，「安」最重要，「有公安的解決才會有良好淨化治安環境。」他表示一上任就成立公安小組，許多違章建築該斷水斷電及拆除就做，像色情行業，且無照網咖也在任內全數解決。

針對林佳龍指出新北市的治安退步，侯回應，中央還曾評比新北在犯罪預防及交通，榮獲有「警界奧斯卡」之稱的國家警光獎，所以要肯定員警付出。

此外，新北市的治安都是領頭羊，率先成立「快打2.0」，後面警政署才跟進。侯友宜說，檢警調環，許多環節都是由很多同仁的共同努力下完成的，不要一昧否定。侯友宜補充說道，希望林佳龍可以看看大家做出來的結果，不了解就問問里長、關心的市民朋友。

新北市長期面臨資源不足的情況，統籌分配款人均約9000元，是六都最低，，侯友宜則表示有信心有能力，「靠自己，靠愛與循環的力量、靠包容的力量。」

侯友宜指出，現在已經推了「新三民主義」—「利民、便民與愛民」，用最快的速度解決民眾問題，站在民眾的立場思考，也要讓許多弱勢族群多一點愛的力量，包括成立155個課後照顧據點，提供沒錢補習的小朋友課後輔導資源。

侯友宜說，台灣不需要多的對立跟衝突，選舉不需要分你我、黨派、族群。大家用健康快樂帶來歡樂未來，好好告訴市民未來能做些什麼，讓土地更好。

林佳龍自許城市裁縫師：量身定做市政規劃，讓新北大翻新

民進黨新北市長候選人林佳龍表示，他出身裁縫師家庭，許多外縣市的人都到大台北尋求翻身的希望，他自許城市裁縫師要為新北量身定做市政規劃，讓新北大翻新。

他表示，新北升格12年，國民黨新北市長候選人侯友宜從新北市副市長至新北市長也做了12年太久了，使得新北市的評比排名一直走下坡，六都吊車尾，做太久就後繼無力。

林佳龍表示，新北的發展有2大病灶，分別是空心化及邊緣化，新北沒有好的基礎建設，以及偏遠地方邊緣化，資源更少了，沒有做到廣域治理的均衡發展。他會用國土規劃角度推動首都圈的發展，只要給他4年，他一定可以讓新北大翻新。

林佳龍結論指出，這幾年在新北所看到的政績要感謝2個人，一是前新北市長朱立倫所建立的；其次是蔡總統主政6年來，提供新北很多的資源。

他說，新北已走到一個關鍵的時刻，城市的治理不能再空轉，需要翻轉。請市民思考選擇侯友宜與選擇林佳龍的差異，除城市的治理，還有代表個人的性格及風格，他是開創型的、有國際觀及願景規劃的人，會用團隊一起改變現況。

他指出，政治貴在品格，作為一個有血有肉的市長，遠比談論行政法條更重要，侯友宜口口聲聲「好好做事」這4個字，變成現在年輕人調侃的一個笑話。希望新北大翻新，從換新市長開始，讓新的新北市成為首都圈領頭羊。

林佳龍直言，市長應傾聽市民心聲，他期盼侯能夠好好說話、好好傾聽，針對別人問題，包括恩恩爸的訴求，能夠用心傾聽、真誠回應。

【新北電視政見會今登場】林佳龍、侯友宜正面交鋒　政見、理念一次看懂
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新北市長選舉
侯友宜
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