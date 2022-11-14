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5+n正式上路！台灣確診隔離天數縮短　這天染疫恐影響投票權

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 15:01
確診隔離5+n今（14）日起正式上路。（示意圖/Pexels）

確診隔離5+n今（14）日起正式上路。（示意圖/Pexels）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）確診隔離天數5+n自今（14）日起正式上路，也就是隔離滿五天即可外出，無論快篩結果為陰性或陽性，但若不小心於11月21日後確診，恐會喪失投票權。

綜合媒體報導，指揮中心於11月解除三劑令、快篩限制等多項禁令，其中，確診隔離天數自今日起更縮短至5天，民眾隔離期滿不論快篩結果都可自由外出，也可以搭乘大眾交通運輸工具，但若持續快篩陽性，外出全程配戴口罩，並禁止聚餐、聚會等近距離群聚活動。

至於被匡列為接觸者的同住家人，將採「7天自主防疫」，不再開立居家隔離通知書，改發4劑家用快篩試劑。自主防疫期間無症狀者，須備有2日內快篩陰性證明才可外出。

由於新制今日才生效，昨日確診的民眾依舊要被關7天，而九合一選舉將在11月26日登場，想要出門投票的民眾若不小心在11月21日當天或之後確診，由於配合隔離新制「5＋n」，投票日剛好都會落在隔離期間，因此無法外出投票。

至於戶外何時能不用戴口罩？指揮中心發言人莊人祥昨（13日）表示，本周病例數比起上個禮拜下降25.7％，確診數已低於15萬例，已達口罩放寬第一階段門檻與單日2萬例門檻，不過戶外免戴口罩仍須再觀察1至2周才能定案，最快本月就可開放戶外免戴口罩。

5+n正式上路！台灣確診隔離天數縮短　這天染疫恐影響投票權
(圖/中央流行疫情指揮中心)
5+n
投票權

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