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【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 14:32
【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」

14:49更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增16,619例COVID-19確定病例，分別為16,578例本土個案及41例境外移入；確診個案中新增40例死亡。此外，根據最新基因定序結果，新增1例BQ.1本土個案，尚無BA.2.75本土確定病例，研判與上一波BA.2和此波BA.５疫情有關，國人體內已產生交叉保護力，才沒有在境內出現疫情傳播的情形。

指揮中心表示，今日新增之16,578例本土病例，為7,850例男性、8,722例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,640例)，臺中市(2,324例)，高雄市(2,225例)，桃園市(1,811例)，臺南市(1,646例)，臺北市(1,315例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月14日至11月10日，死亡日期介於10月13日至11月11日。

【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(2例)，美國、土耳其及馬來西亞(各1例)移入，另36例感染國家調查中。入境日期介於今年10月18日至11月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,050,901例確診，分別為36,977例境外移入，8,013,870例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,602例COVID-19死亡病例，其中13,585例本土，另17例為境外移入。

【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「二次感染」

新增98例Omicron亞型變異株確定病例　含1例BQ.1本土個案和2例XBB境外移入個案

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增98例Omicron亞型變異株確定病例，分別為80例本土個案(1例BQ.1、78例BA.5、1例BA.2)及18例境外移入(2例XBB、11例BA.5、5例BA.2.75)。

指揮中心指出，今日新增1例BQ.1本土個案，為中部20多歲男性，於10月29日出現發燒、腹瀉等症狀後就醫，由於曾於5月14日確診，醫師懷疑為重複感染，經PCR採檢後確診，檢體送交實驗室基因定序後確認為BQ.1，也是截至今本土第二例。由於個案屬輕症，採居家照護並已痊癒和解除隔離。

其餘病毒監測結果為：新增78例BA.5本土個案，占上週所有已定序之80例約97.5%，為29名男性、49名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部46例、中部11例、南部21例，確診日介於今年10月13日至11月4日。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,185例、BA.4為5例、BA.2為2,528例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之18例BA.5、XBB、BA.2.75個案，為7例男性、11例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年10月21日至11月2日。其中檢出11例BA.5分別自日本(2例)，匈牙利、希臘、美國、英國、馬來西亞及新加坡(各1例)移入，另3例調查中；2例XBB個案分別自泰國及新加坡(各1例)移入；5例BA.2.75個案分別自泰國、馬來西亞、越南、新加坡及澳大利亞(各1例)移入。

截至目前國內今年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為9例、BF.7為4例、BQ.1為6例、BA.5為1,226例、BA.4為104例、BA.2.75為68例、BA.2為1,028例；

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月9日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株佔比約為74.5%，仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1及其子代變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少65個國家檢出，佔比約13.4%；另BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等新型變異株佔比持續增加，佔比分別約4.3%及2.0%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

此外， WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」
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