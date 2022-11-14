韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主要角色全是熟面孔

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓電視台KBS韓劇「謝幕：樹立而死」於10月31日開播，第一集播出時即獲得了7%的高收視，劇情描述一名年輕時從北韓逃到南韓的女子，秉著為飽受戰爭之苦的人提供安身之處，開了一間旅館名為樂園，後來成了南韓最大的連鎖酒店，但她內心一直念念不忘著她在北韓的家人，而她的秘書為了在她死前能完成見到北韓孫子的心願，找來了一名無名演員扮演孫子。

除了感動人心的劇情外，超強的演出陣容也是一大看點。由南韓唯一獲得三大電視台（SBS、KBS、MBC）及百想藝術大賞的實力派老演員「高斗心」，飾演從北韓逃到南韓的慈金順；以「山茶花開時」贏得百想藝術大賞視帝的「姜河那」飾演劉在憲；睽違3年重回電視劇的「河智苑」飾演慈金順的孫女、樂園酒店家族的小女兒朴世妍。

配角群的陣容也是非常亮眼，由「請回答1988」成東日飾演慈金順的秘書，「為何是吳秀才」池承炫飾演樂園酒店家族大兒子，出演今年最紅的兩大律師劇「非常律師」及「千元律師」的崔代勳飾演著二兒子，「天國的階梯」權相佑飾演朴世妍的前男友。

客串部分則可見近期活躍於綜藝節目的李伊庚，繼「愛的迫降」再次飾演北韓人的金永敏，「W-兩個世界」鄭釉珍，少女時代徐玄以及「哲仁皇后」羅人友，從主角、配角到客串，都是出演過熱門韓劇的演員。

劇中慈金順雖然身在南韓，但心卻是一直繫在北韓家人身上，而她的秘書為了讓她在人生最後的三個月中能更幸福的度過，他找來了熟練北韓口音的無名演員-劉在憲出演這齣戲，並給予高額聘金，這對於生長於孤兒院，到處打工維生的他是個大好機會，於是他與飾演假妻子的鄭子蘇一同住進了樂園酒店的家庭。

而河智苑飾演的朴世妍，他繼承著奶奶的樂園酒店，樂園對她來說是她的一切，她從基礎開始學起，並帶領著這間酒店，但她的大哥卻想盡辦法想將酒店出售，一直到從北韓來的弟弟劉在憲出現，大哥及二哥對於突然出現的弟弟都非常不歡迎，也非常質疑他的身分，而朴世妍原是為了討好劉在憲而接近他，最後卻慢慢的發展出了感情線，劉在憲和朴世妍之間的感情線將如何繼續發展，劉在憲又該如何完美瞞過樂園家族假孫子的身分，後面發展令人期待。