Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主要角色全是熟面孔

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 12:27
「謝幕：樹立而死」劇照（圖／截自IG @kbsdrama）

「謝幕：樹立而死」劇照（圖／截自IG @kbsdrama）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓電視台KBS韓劇「謝幕：樹立而死」於10月31日開播，第一集播出時即獲得了7%的高收視，劇情描述一名年輕時從北韓逃到南韓的女子，秉著為飽受戰爭之苦的人提供安身之處，開了一間旅館名為樂園，後來成了南韓最大的連鎖酒店，但她內心一直念念不忘著她在北韓的家人，而她的秘書為了在她死前能完成見到北韓孫子的心願，找來了一名無名演員扮演孫子。

除了感動人心的劇情外，超強的演出陣容也是一大看點。由南韓唯一獲得三大電視台（SBS、KBS、MBC）及百想藝術大賞的實力派老演員「高斗心」，飾演從北韓逃到南韓的慈金順；以「山茶花開時」贏得百想藝術大賞視帝的「姜河那」飾演劉在憲；睽違3年重回電視劇的「河智苑」飾演慈金順的孫女、樂園酒店家族的小女兒朴世妍。

配角群的陣容也是非常亮眼，由「請回答1988」成東日飾演慈金順的秘書，「為何是吳秀才」池承炫飾演樂園酒店家族大兒子，出演今年最紅的兩大律師劇「非常律師」及「千元律師」的崔代勳飾演著二兒子，「天國的階梯」權相佑飾演朴世妍的前男友。

客串部分則可見近期活躍於綜藝節目的李伊庚，繼「愛的迫降」再次飾演北韓人的金永敏，「W-兩個世界」鄭釉珍，少女時代徐玄以及「哲仁皇后」羅人友，從主角、配角到客串，都是出演過熱門韓劇的演員。

劇中慈金順雖然身在南韓，但心卻是一直繫在北韓家人身上，而她的秘書為了讓她在人生最後的三個月中能更幸福的度過，他找來了熟練北韓口音的無名演員-劉在憲出演這齣戲，並給予高額聘金，這對於生長於孤兒院，到處打工維生的他是個大好機會，於是他與飾演假妻子的鄭子蘇一同住進了樂園酒店的家庭。

而河智苑飾演的朴世妍，他繼承著奶奶的樂園酒店，樂園對她來說是她的一切，她從基礎開始學起，並帶領著這間酒店，但她的大哥卻想盡辦法想將酒店出售，一直到從北韓來的弟弟劉在憲出現，大哥及二哥對於突然出現的弟弟都非常不歡迎，也非常質疑他的身分，而朴世妍原是為了討好劉在憲而接近他，最後卻慢慢的發展出了感情線，劉在憲和朴世妍之間的感情線將如何繼續發展，劉在憲又該如何完美瞞過樂園家族假孫子的身分，後面發展令人期待。
韓劇
謝幕
姜河那
河智苑

相關新聞

Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
2022/11/08 16:50
「酒鬼都市女人們2」將於12月播出　再次與大家一起喝到掛！
「酒鬼都市女人們2」將於12月播出　再次與大家一起喝到掛！
2022/10/28 11:43
古裝喜劇「王后傘下」人氣上升　擠下「千元律師」榮登話題第一名　高顏值王子們超吸睛
古裝喜劇「王后傘下」人氣上升　擠下「千元律師」榮登話題第一名　高顏值王子們超吸睛
2022/10/26 11:53
又是律師劇？為何今年以律師為主題的韓劇如此火紅？
又是律師劇？為何今年以律師為主題的韓劇如此火紅？
2022/10/25 16:20
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
2022/10/21 16:45

更新時間 : 2022-11-14 14:29 GMT+08:00

最受歡迎

【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇