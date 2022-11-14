美國三年年薪掰了！巴哈馬警方調查虛擬幣平台FTX　傳創辦人捲鉅款跑路

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 全球第3大加密貨幣平台FTX在傳出要被最大交易所幣安（Binance）收購後隨即宣布破產，巴哈馬警方今（14）日表示對FTX展開調查。

FTX總部設在避稅天堂巴哈馬，創辦人弗里德（Sam Bankman-Fried）事發後辭職，許多員工和外部審計師並不知道 FTX 沒有足夠的錢來匹配客戶的提款，只有一小部分人知道FTX可能濫用客戶存款。

巴哈馬警方聲明指出，「鑑於FTX在全球範圍的崩盤和FTX Digital Markets Ltd.的臨時清算，金融犯罪調查處（Financial Crimes Investigation Branch）1組金融調查員正與巴哈馬證券委員會（Bahamas Security Commission）密切合作，調查是否發生了犯罪行為。」

最新消息指出，外傳佛瑞德已搭乘私人飛機跑路到阿根廷，他告訴《路透社》人還在巴哈馬，然而，申請破產保護後，佛瑞德透過作假帳的方式，將FTX的100億美元資金秘密轉移至自身的私人公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），遭質疑後，佛瑞德表示只是公司內部的標籤搞混，相關資料被錯誤解讀；同時還有20億美元（折合新台幣約633億元）的資產消失，佛瑞德以「？？？」回應。

有網友在批踢踢透露「家人投資的虛擬幣FTX交易所倒閉」，在美國工作的弟弟在這一塊放了很多錢，弟弟身邊投資虛擬幣的朋友也多，「結果誰也沒想到幾天之內說倒就倒」，弟弟1、2年前還開心地說比特幣讓他大賺，結果現在全部化成0，也因為缺少政府監管且沒有嚴密的法規，不知道該怎麼求償，賠掉的金額大約三年的年薪。