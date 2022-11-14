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索尼簽約藝人首場台灣獨奏會　慰藉無數心靈國家兩廳院登場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/14 11:24
伊格爾．列維特獨奏會《貝多芬鋼琴奏鳴曲》。（攝影Peter Meisel）

伊格爾．列維特獨奏會《貝多芬鋼琴奏鳴曲》。（攝影Peter Meisel）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)被美國《紐約時報》讚譽為「本世紀最偉大的鋼琴家之一」的伊格爾．列維特（Igor Levit），受國家兩廳院邀約，力晶2022藝文饗宴 伊格爾．列維特獨奏會《貝多芬鋼琴奏鳴曲》於國家音樂廳登場。

索尼音樂簽約藝人列維特首度以獨奏會形式在臺演出，獻上貝多芬極具代表性的《暴風雨》、《悲愴》、《杜鵑》、《華德斯坦》四首經典鋼琴奏鳴曲，啟售兩週票券立即完售。列維特近年氣勢銳不可擋，透過曲目設計傳達人權理念，2020 年春季德國封城期間，於推特上直播的53場現場音樂會，在全世界感到孤立和絕望的時刻，透過音樂傳遞力量，帶給無數聆聽者心靈的慰藉 。

18歲席捲魯賓斯坦國際鋼琴大賽4獎項，詮釋貝多芬最受矚目

年僅35歲的猶太裔鋼琴家列維特生於俄國，8歲移民至德國，2005年18歲即以最年輕的參賽者，拿下魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀牌、最佳室內樂演奏獎、最具觀眾人緣獎、最佳當代作品演奏等四獎項，受到國際樂壇矚目。2013年列維特成為索尼音樂簽約藝人，首張錄製專輯即選擇貝多芬創作後期的鋼琴奏鳴曲，展現列維特對於樂曲結構與音樂情感內斂的掌握，更顯現他獨特的眼界及穩重的個性。列維特演奏的貝多芬受國際樂評高度評價，英國BBC音樂雜誌形容為「無懈可擊的貝多芬：列維特設立了難以超越的新標準。」

不希望當個只會彈奏琴鍵的人 積極捍衛人權

優異的鋼琴表現沒有讓列維特侷限在古典音樂的舒適圈，列維特曾在訪問時表示「不希望當個只會彈奏琴鍵的人」，他不僅參與各種社會抗爭的表演，也積極捍衛人權，參與政治議題，並以此在2019年獲得第五屆國際貝多芬獎，隨後於2020年一月獲得國際奧斯威辛委員會頒發的「雕像B獎」，2020年十月被授予德意志聯邦共和國功績勳章。

今年，難得機會邀請鋼琴家列維特演出，兩廳院與力晶文化基金會攜手於國家兩廳院演奏廳推出「力晶美學藝堂」系列教育活動，提供樂迷與國際巨星近距離交流的珍貴機會，11月12日上午10:30將由鋼琴家列維特與鴻鴻（閻鴻亞）講座對談、11月12日晚上6:30由呂岱衛演前導聆，引領觀眾進入豐富飽滿的音樂世界 。

節目資訊詳見官網https://reurl.cc/OE1RWr。
Igor Levit

更新時間 : 2022-11-14 12:53 GMT+08:00

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