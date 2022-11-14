麥卡倫隆重鉅獻春宴系列2022年版　無與倫比的年節喜悅

在農曆新年即將到來的日子裡，人們總是會牽著所愛之人的手歡欣共 度，雖然過去一年籠罩在疫情的陰霾中，然而細數生活點滴， 人們對璀璨喜悅的歡樂瞬間仍銘記在心。 隨著國際通商和觀光的逐步復甦，這是展望夢想與未來的最佳時機， 亦是慰勞過去一年在家庭、工作上共度酸甜喜樂的親朋摯友、 事業夥伴最美好的時刻。 全球單一麥芽威士忌領導者品牌麥卡倫特別推出《麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%》，呈現聞名全球的蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay， 即新年）慶典故事，捕捉年歲更迭時普天同慶的歡樂氣氛， 為新春贈禮賦予雋永且深刻的意義外， 更是為迎接全球逐步回歸正常生活，鉅獻獨一無二、 滿滿異國風味的心意，為贈禮與自用下了美好的註解， 慶祝生命的生生不息，充滿愛與喜樂的豐盛。

《麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%》由麥卡倫釀酒大師團隊精心創作， 其風味靈感來自於蘇格蘭聞名全球的除夕夜慶祝活動－霍格莫內（H ogmanay，即新年）所象徵的樂觀與凝聚力； 此款威士忌富含濃郁蘇格蘭奶油酥餅的香草香甜， 正是霍格莫內傳統上送禮和分享不可或缺的美食， 藉此傳遞蘇格蘭家鄉美好的霍格莫內回憶，創造出一款濃郁豐富、 令人回味無窮的單一麥芽威士忌。

在這款限量產品的包裝上，麥卡倫則邀請了知名的日法插畫家 Erica Dorn來設計。Erica Dorn是大導演 Wes Anderson 電影團隊不可或缺的一員， 她也長期與世界各大頂尖精品品牌合作設計插畫。Erica Dorn 以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感， 創作出饒富趣味的抽象插畫，成為本酒款多層次創新包裝的一部分， 為消費者提供獨特的開箱體驗。 同時也呈現一些蘇格蘭霍格莫內特有的習俗，例如「第一步」傳統， 據說午夜後第一個進入家中的訪客若是黑頭髮則預示著好兆頭， 他會帶著威士忌、煤炭和蘇格蘭奶油酥餅， 三項能為來年帶來安康與幸福的象徵性禮物。

Erica Dorn 表示：「火在世界各地的新年慶祝活動中都扮演著重要角色。 我們總是和家人、朋友和親愛的人圍繞它的溫暖， 共同分享過去的記憶和未來的希望。在它的淨化特質中， 我們釋放過去，清理出通往未來的路。在它舞動的光亮中， 我們在寒冷的冬夜裡得到慰藉，自時代伊始以來始終如此。 儘管火的儀式可能因文化而異，火本身將我們團聚和帶我們『回家』 的能力是共同存在的。」她更進一步指出：「 這個禮盒的色彩是根據特定的旅程選用的：首先，紅色代表歡樂、 活力、吉祥和喜悅；藍色使我們想起蘇格蘭的冬夜， 充滿和平與靜謐；最後，琥珀色——向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅 散發的甜美香氣致敬， 這也是麥卡倫釀酒大師團隊創造這款威士忌的靈感來源。」

這款風味獨具的單一麥芽威士忌由麥卡倫精選的優質美國與歐洲雪莉 橡木桶以及波本桶釀造而成，因此散發濃郁香甜的奶油酥餅風味。 其柔潤絲滑的口感，展現出釀酒大師們精湛的工藝， 以及麥卡倫對頂級品質的堅持與承諾。

《麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%》獻給熱愛工藝與創意的威士忌愛好者， 麥卡倫釀酒大師團隊在2022年限定版的酒精濃度做了特別的巧思 ，由前一年度的40%提升至43%，呈現出更為濃郁的口感， 佐以香甜的香草與奶油酥餅風味， 讓品酩體驗更令人留下難以忘懷的優雅餘韻。 這是一款探索述說蘇格蘭新年故事的限量版單一麥芽威士忌， 獻給所有與親朋摯友共渡美好佳節的喜悅。