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搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/11/14 10:06
張雨生特展「想你到月球」經一年多時間籌備。（攝影／汪德範）

張雨生特展「想你到月球」經一年多時間籌備。（攝影／汪德範）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 籌備一年多，張雨生特展「想你到月球」由格式設計展策規劃，瑪莎擔任音樂總監，找來五組歌手重新演繹寶哥經典代表作，自即日起台北流行音樂中心展至202年2月28日止。

適逢華語流行音樂天王張雨生逝世25周年，特展回顧這位創作才子短暫的30年一生，展名「想你到月球」結合張雨生兩首歌曲〈天天想你〉和〈帶我去月球〉，展覽分為地球區跟月球區，如同歌迷在地球和在月球的張雨生互望，而和張雨生有深厚緣分的天后張惠妹（aMEI）也不忘贈花籃，並寫下「雨生的音樂，因為你們永恆」。

張雨生經典歌曲〈河〉與〈口是心非〉的原音分軌首次現身，由五月天瑪莎、張雨生長年合作的御用錄音師K哥、三金視覺團隊 dosomething studio 聯手打造，解密音樂人在器樂、編曲、節奏、配唱上的細膩鋪陳與創作巧思。

五組當代音樂人重新創作五首張雨生歌曲，陳綺貞x〈天天想你〉、韋禮安x〈大海〉、9m88 x〈若我告訴你其實我愛的只是你〉、夜貓組x〈我期待〉、告五人x〈口是心非〉，與對應的原版歌曲輪替播放。

資深音樂製作人陳子鴻、黃子佼、音樂製作人暨編曲家黃中岳、資深作曲家櫻井弘二等也分享和張雨生的故事，讓觀眾從不同視角認識張雨生，展期至明年2月28日止，活動詳情與售票可洽OPENTIX、udn售票網。

搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典
張雨生經典歌曲〈河〉與〈口是心非〉的原音分軌首次現身「雨生的河展區」（The Masterpiece）。（攝影／汪德範）

搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典
「月球電台展區」（Moon Radio ）播放張雨生對音樂的創作自述與心境轉折及表演當下。（攝影／汪德範）

搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典
阿妹致贈花籃表祝福。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）
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更新時間 : 2022-11-14 11:26 GMT+08:00

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