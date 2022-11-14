〈財經主筆室〉台積電短線漲幅近二成還能追嗎？ 科技業裁員風暴讓人膽戰心驚

台股上周大盤指數一舉站上萬四，台積電(2330)算是最大功臣 之一，只是上周台積電股價來到每股441.5元， 短線漲幅已近二成左右，投資人最關心後續還能追漲嗎？ 最近從美國到台灣，科技業裁員事件頻傳， 這波科技業的裁員大浪潮，應該會成為台積電後續漲升的一大阻力。

根據統計，台積電這波從10月25日的每股371元開始起漲， 到上周五(11日)的收盤價每股441.5元，半個月股價漲了7 0.5元，漲幅達到19%。大盤指數也是從10月25日的12, 666點低點開始起漲，上周五站上萬四點之上， 台積電絕對居功厥偉。

台積電股票還能買嗎？相信這是目前市場最熱門話題。其實， 台積電後續能否上漲有二大隱憂：首先，台積電從高檔每股688元 回跌至日前低檔371元，股價下跌過程， 著實讓不少投資人都慘遭套牢， 若要能夠上漲得有足夠買盤力道支撐，來化解這巨大的套牢賣壓。

集保公司統計，台積電截至上周五最新的股東人數為148萬6, 586人，較前一周股東人數減少9,382人。 台積電上周股東人數並未因股價大漲而增加， 反而出現減少近萬名股東情況，明顯說明隨著股價大漲， 讓許多解套賣壓見好就收殺出，台積電股價若要持上漲， 解套賣壓就會不斷湧出。

再者，科技業目前頻傳的裁員風潮，讓人看了不免感到膽戰心驚， 勢必也將成為台積電股價後市能否上漲的重要影響因素。

目前科技業彼此間最熱門的問候語之一，就是「 你們公司也人事凍結了嗎？」。從美國到台灣最近頻頻傳出裁員， 讓科技業從業人員擔心裁員潮真的要來了？顯然， 這兩年多來疫情期間最風光的科技業， 如今也要面對大環境變差的嚴重考驗了？

今年10月初，根據1111人力銀行公佈的資料顯示， 科技業徵才人數自2020年以來逐年遞增，目前仍有高達11萬2 ,000餘筆的工程師急缺待補人。 調查顯示科技業人力缺口的主要原因是少子化及畢業生人數銳減占3 5.0%、青年就業意向轉變占34.1%、 國際大廠挖角及人才流失占30.7%及其他產業競爭人才占29. 4%。

僅不到兩個月，如今風向出現大轉彎， 從面板業者群創宣布高層減薪、 台積電柔性勸員工多休假的時候開始， 讓台灣科技業從業人員人人自危，尤其年底快到了， 業界又傳出許多廠商年底砍人名單都擬好了？大家都在擔心2008 年金融海嘯時的裁員潮會再次來臨嗎？

而最讓人震撼的是，上周社群平台Meta投出的震撼彈， 宣布裁員超過萬人，另一社群平台推特也才傳出裁員數千人， 線上支付服務Stripe也裁員14%。 再加上今年稍早科技業的其他大企業，如Netflix、微軟、T ikTok和甲骨文（Oracle）也被迫裁減人事成本。 根據裁員資料統計平台layoffs.fyi的數據，2022年 到目前為止，總共有超過10萬6,000名科技產業職位被裁撤。

10萬人被炒，矽谷迎來最冷冬天！尤其，這波矽谷裁員大浪來襲， 讓非美國籍工作者，必須限時在60天找到新工作壓力超大！ 最主要就是很多持H-1B簽證的科技工作者， 這些海外工作者必須在60天內找到工作，並提交另一份H- 1B簽證，否則就得離開美國。

這些海外工作者失去工作， 除了可能會降低獲得綠卡成為美國永久居民的機會， 這對他們來說壓力尤大，因為有不少工作者在美國背負貸款， 或者有正在當地上大學的孩子，這些被裁的科技人不乏台灣人在內。

科技業的輝煌歲月要結束了嗎？真相如何還有待進一步觀察， 但美企「大裁員潮」的確來了！ 就怕這波裁員潮延燒到台灣的科技業？ 如果台灣科技業也無法避開這波裁員潮， 台積電還具有持續上漲的理由嗎？