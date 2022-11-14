Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈財經主筆室〉台積電短線漲幅近二成還能追嗎？ 科技業裁員風暴讓人膽戰心驚

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2022/11/14 09:13
推特近日傳出裁員消息, 圖為其舊金山總部大樓 (美聯社) 

推特近日傳出裁員消息, 圖為其舊金山總部大樓 (美聯社) 

台股上周大盤指數一舉站上萬四，台積電(2330)算是最大功臣之一，只是上周台積電股價來到每股441.5元，短線漲幅已近二成左右，投資人最關心後續還能追漲嗎？最近從美國到台灣，科技業裁員事件頻傳，這波科技業的裁員大浪潮，應該會成為台積電後續漲升的一大阻力。

根據統計，台積電這波從10月25日的每股371元開始起漲，到上周五(11日)的收盤價每股441.5元，半個月股價漲了70.5元，漲幅達到19%。大盤指數也是從10月25日的12,666點低點開始起漲，上周五站上萬四點之上，台積電絕對居功厥偉。

台積電股票還能買嗎？相信這是目前市場最熱門話題。其實，台積電後續能否上漲有二大隱憂：首先，台積電從高檔每股688元回跌至日前低檔371元，股價下跌過程，著實讓不少投資人都慘遭套牢，若要能夠上漲得有足夠買盤力道支撐，來化解這巨大的套牢賣壓。

集保公司統計，台積電截至上周五最新的股東人數為148萬6,586人，較前一周股東人數減少9,382人。台積電上周股東人數並未因股價大漲而增加，反而出現減少近萬名股東情況，明顯說明隨著股價大漲，讓許多解套賣壓見好就收殺出，台積電股價若要持上漲，解套賣壓就會不斷湧出。

再者，科技業目前頻傳的裁員風潮，讓人看了不免感到膽戰心驚，勢必也將成為台積電股價後市能否上漲的重要影響因素。

目前科技業彼此間最熱門的問候語之一，就是「你們公司也人事凍結了嗎？」。從美國到台灣最近頻頻傳出裁員，讓科技業從業人員擔心裁員潮真的要來了？顯然，這兩年多來疫情期間最風光的科技業，如今也要面對大環境變差的嚴重考驗了？

今年10月初，根據1111人力銀行公佈的資料顯示，科技業徵才人數自2020年以來逐年遞增，目前仍有高達11萬2,000餘筆的工程師急缺待補人。調查顯示科技業人力缺口的主要原因是少子化及畢業生人數銳減占35.0%、青年就業意向轉變占34.1%、國際大廠挖角及人才流失占30.7%及其他產業競爭人才占29.4%。

僅不到兩個月，如今風向出現大轉彎，從面板業者群創宣布高層減薪、台積電柔性勸員工多休假的時候開始，讓台灣科技業從業人員人人自危，尤其年底快到了，業界又傳出許多廠商年底砍人名單都擬好了？大家都在擔心2008年金融海嘯時的裁員潮會再次來臨嗎？

而最讓人震撼的是，上周社群平台Meta投出的震撼彈，宣布裁員超過萬人，另一社群平台推特也才傳出裁員數千人，線上支付服務Stripe也裁員14%。再加上今年稍早科技業的其他大企業，如Netflix、微軟、TikTok和甲骨文（Oracle）也被迫裁減人事成本。根據裁員資料統計平台layoffs.fyi的數據，2022年到目前為止，總共有超過10萬6,000名科技產業職位被裁撤。

10萬人被炒，矽谷迎來最冷冬天！尤其，這波矽谷裁員大浪來襲，讓非美國籍工作者，必須限時在60天找到新工作壓力超大！最主要就是很多持H-1B簽證的科技工作者，這些海外工作者必須在60天內找到工作，並提交另一份H-1B簽證，否則就得離開美國。

這些海外工作者失去工作，除了可能會降低獲得綠卡成為美國永久居民的機會，這對他們來說壓力尤大，因為有不少工作者在美國背負貸款，或者有正在當地上大學的孩子，這些被裁的科技人不乏台灣人在內。

科技業的輝煌歲月要結束了嗎？真相如何還有待進一步觀察，但美企「大裁員潮」的確來了！就怕這波裁員潮延燒到台灣的科技業？如果台灣科技業也無法避開這波裁員潮，台積電還具有持續上漲的理由嗎？
科技業
裁員
台積電
meta
推特
股價

相關新聞

〈時評〉台灣應保護晶片先進製程優勢
〈時評〉台灣應保護晶片先進製程優勢
2022/11/13 11:13
金融時報：台海起衝突 全球損失2.5兆美元
金融時報：台海起衝突 全球損失2.5兆美元
2022/11/11 17:13
【更新】美國期中選舉結果未明•美股四大指數9日皆墨　衝擊台股行情
【更新】美國期中選舉結果未明•美股四大指數9日皆墨　衝擊台股行情
2022/11/10 10:50
【難以預測的時代】祖克柏宣布臉書母公司Meta將裁員1萬人以上 坦言對疫情後的策略錯誤
【難以預測的時代】祖克柏宣布臉書母公司Meta將裁員1萬人以上 坦言對疫情後的策略錯誤
2022/11/09 21:14
繼Twitter後！布局元宇宙預算縮緊　Meta裁員成美科技業最大規模
繼Twitter後！布局元宇宙預算縮緊　Meta裁員成美科技業最大規模
2022/11/07 12:11

更新時間 : 2022-11-14 09:54 GMT+08:00

最受歡迎

【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年