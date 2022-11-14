〈財經主筆室〉台積電短線漲幅近二成還能追嗎？ 科技業裁員風暴讓人膽戰心驚

台股上周大盤指數一舉站上萬四，台積電(2330)算是最大功臣之一，只是上周台積電股價來到每股441.5元，短線漲幅已近二成左右，投資人最關心後續還能追漲嗎？最近從美國到台灣，科技業裁員事件頻傳，這波科技業的裁員大浪潮，應該會成為台積電後續漲升的一大阻力。
根據統計，台積電這波從10月25日的每股371元開始起漲，到上周五(11日)的收盤價每股441.5元，半個月股價漲了70.5元，漲幅達到19%。大盤指數也是從10月25日的12,666點低點開始起漲，上周五站上萬四點之上，台積電絕對居功厥偉。
台積電股票還能買嗎？相信這是目前市場最熱門話題。其實，台積電後續能否上漲有二大隱憂：首先，台積電從高檔每股688元回跌至日前低檔371元，股價下跌過程，著實讓不少投資人都慘遭套牢，若要能夠上漲得有足夠買盤力道支撐，來化解這巨大的套牢賣壓。
集保公司統計，台積電截至上周五最新的股東人數為148萬6,586人，較前一周股東人數減少9,382人。台積電上周股東人數並未因股價大漲而增加，反而出現減少近萬名股東情況，明顯說明隨著股價大漲，讓許多解套賣壓見好就收殺出，台積電股價若要持上漲，解套賣壓就會不斷湧出。
再者，科技業目前頻傳的裁員風潮，讓人看了不免感到膽戰心驚，勢必也將成為台積電股價後市能否上漲的重要影響因素。
目前科技業彼此間最熱門的問候語之一，就是「你們公司也人事凍結了嗎？」。從美國到台灣最近頻頻傳出裁員，讓科技業從業人員擔心裁員潮真的要來了？顯然，這兩年多來疫情期間最風光的科技業，如今也要面對大環境變差的嚴重考驗了？
今年10月初，根據1111人力銀行公佈的資料顯示，科技業徵才人數自2020年以來逐年遞增，目前仍有高達11萬2,000餘筆的工程師急缺待補人。調查顯示科技業人力缺口的主要原因是少子化及畢業生人數銳減占35.0%、青年就業意向轉變占34.1%、國際大廠挖角及人才流失占30.7%及其他產業競爭人才占29.4%。
僅不到兩個月，如今風向出現大轉彎，從面板業者群創宣布高層減薪、台積電柔性勸員工多休假的時候開始，讓台灣科技業從業人員人人自危，尤其年底快到了，業界又傳出許多廠商年底砍人名單都擬好了？大家都在擔心2008年金融海嘯時的裁員潮會再次來臨嗎？
而最讓人震撼的是，上周社群平台Meta投出的震撼彈，宣布裁員超過萬人，另一社群平台推特也才傳出裁員數千人，線上支付服務Stripe也裁員14%。再加上今年稍早科技業的其他大企業，如Netflix、微軟、TikTok和甲骨文（Oracle）也被迫裁減人事成本。根據裁員資料統計平台layoffs.fyi的數據，2022年到目前為止，總共有超過10萬6,000名科技產業職位被裁撤。
10萬人被炒，矽谷迎來最冷冬天！尤其，這波矽谷裁員大浪來襲，讓非美國籍工作者，必須限時在60天找到新工作壓力超大！最主要就是很多持H-1B簽證的科技工作者，這些海外工作者必須在60天內找到工作，並提交另一份H-1B簽證，否則就得離開美國。
這些海外工作者失去工作，除了可能會降低獲得綠卡成為美國永久居民的機會，這對他們來說壓力尤大，因為有不少工作者在美國背負貸款，或者有正在當地上大學的孩子，這些被裁的科技人不乏台灣人在內。
科技業的輝煌歲月要結束了嗎？真相如何還有待進一步觀察，但美企「大裁員潮」的確來了！就怕這波裁員潮延燒到台灣的科技業？如果台灣科技業也無法避開這波裁員潮，台積電還具有持續上漲的理由嗎？