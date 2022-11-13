（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本政府11日宣布，將斥資700億日圓於半導體研發製造，要抓住還能在全球科技舞台掌有一席之地的「最後機會」。

美聯社報導，這項計畫將由新公司Rapidus推動，該拉丁文名稱意指「快速」。

Rapidus將致力研發次世代、後5G時代的半導體產品，此種高速感應、高速傳輸先進晶片，可用於智慧裝置與智慧城市應用。

這筆相當於4億9千萬美元的資金，會透過與主要盟友美國合作，結合兩國尖端科技。參與者包括豐田汽車、索尼集團、日本電氣、軟銀集團、日本電信電話公司、日本電裝公司、記憶體廠商鎧俠，及三菱日聯銀行。

除了政府資金，三菱日聯銀行會投資3億日圓，其餘每家公司則會各投入10億日圓。日方表示，次世代晶片對人工智慧、自動駕駛系統至關重要，挹注此技術可望創造就業機會、帶來經濟成長。

不過，此一計畫不可能一蹴而就。日方預估Rapidus恐得等七年才能投入晶片大規模商業生產。

過去以科技強權自居的日本，坦言在晶片製造上已落後台灣、美國、南韓及部分歐洲國家達十年。此外，中國的防疫封控措施也讓日本深刻意識到，仰賴他國製造電腦晶片及關鍵零組件的不利。況且，專家指，美中關係前景不明，中國供應鏈風險日增，也令日方憂心。

日本砸重金於半導體研發 搭上晶片列車「最後機會」