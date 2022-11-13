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駐奧地利代表處大使張小月 呼籲聯合國氣候變化綱要公約邀約台灣

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/11/13 19:25
聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）6日登場。（圖取自facebook.com/COP27Egypt）

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）6日登場。（圖取自facebook.com/COP27Egypt）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第廿七屆締約方大會（COP27）正在埃及進行，我國長年只能用NGO名義參與，駐奧地利代表處大使張小月呼籲國際社會支持台灣參與UNFCCC。

張小月投書奧地利重要媒體「新聞報」(Die Presse)，強調台灣的貢獻。她指出全球暖化及其可怕的後果正摧殘全球，我們必須從根本上改變某些事情方能因應。因此，越來越多政府決定減少本國碳排放，並確立環境保護為其首要任務。

張小月說，台灣就是一個最佳例子。雖然台灣的GDP從2005年至2020年增長79%，但台灣仍設法將溫室氣體排放強度降低45%，這證明經濟增長毋須與溫室氣體排放掛鉤。

此外，蔡英文總統已宣布許多其他永續發展和自然保護措施，另於2021年宣布台灣至2050年前，淨排放量目標為減至零。而台灣作為最重要和最大的半導體製造地，為創新產品開發做出巨大貢獻，且提高產品效率，為全球節能和減少重要資源的消耗做出巨大貢獻。

但儘管台灣作為國際社會成員努力成為解決問題者，仍遇到重重障礙。主因即為中國的施壓，使台灣不被允許參加許多國際組織。這種專制政權的傲慢和全面掌控的幻想，已成為蓬勃發展的民主的障礙，終將成為整個世界的巨大損失。

然而，台灣仍試圖盡其所能與其他國家分享其專業知識，正如我們在疫情期間所做的努力。張小月呼籲，倘要充分發揮潛力，以拯救世界和未來，則必須讓全世界平等攜手合作。

奧地利「新聞報」創刊於1848年，為奧國目前歷史悠久之重要媒體，報導範圍涵蓋奧國及國際政經、社會、文化等層面，政經決策階層必讀，具奧國全國性輿論重要影響力。

張小月撰文之「針對聯合國氣候變化綱要公約大會：對抗氣候變遷的夥伴」(Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Zur Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh)已於11月11日刊登。
奧地利
張小月
台灣駐奧大使

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