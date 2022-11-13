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北韓半年內不斷發射飛彈挑釁　金額高達3,000億韓元　人民可吃3年飯

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 19:23
北韓半年內所發射的飛彈，費用高達3,000億韓元（圖／美聯社）

北韓半年內所發射的飛彈，費用高達3,000億韓元（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓YTN報導，據美國一所智庫-蘭德公司（Rand Corportation）計算，北韓自尹錫悅上任至今6個月內，共發射了65枚飛彈，金額高達3,141億韓元（約78.5億台幣）。

報導引述蘭德公司估算，北韓發射包含地對空飛彈在內的短程飛彈共62枚，金額為2,356億韓元（約58.9億台幣），一枚中程飛彈為125億韓元（約3.1億台幣），兩枚洲際飛彈為500億韓元（約12.5億台幣），巡弋飛彈160億韓元（約4億台幣），共為3,141億韓元（約78.5億台幣）。

根據報導，北韓2019年自中國進口的米共值7,000萬美元（約21億台幣），因此北韓可說是在6個月內燒掉了可以購買3年米的價格。

報導引述亞洲電台說法，北韓居民認為，比起發射飛彈，解決人民的生計更為重要，但他們卻無法向政府表達，另一名居民聽到發射飛彈的價格後則說道，花大筆錢製造飛彈，不如將費用用在人民的生活上，人們就不用如此艱苦生活。

北韓2日時向東海北方界線（NLL）以南發射的飛彈，為1960年時前蘇聯所開發的SA-5飛彈，報導指出，有分析認為，北韓之所以會發射威力已大幅下降、開發已近60年的飛彈，是因北韓近日大量發射了多種飛彈，使其飛彈持有量迅速下降。

另外，根據美國農業部最近發表的「世界糧食安全評價2022-2032」報告顯示，北韓今年糧食不足量為121萬噸，在約2,600萬的北韓人口中，有1,780萬人面臨糧食不足問題。
北韓
金正恩
飛彈
糧食不足

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