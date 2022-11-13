（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國總統拜登與中國領導人習近平，將於14日在印尼峇里島G20峰會時會晤，值美中兩大強權關係日益劍拔弩張之際，這場會面備受關注，將是兩位領袖界定底線，避免釀成衝突的一場試探。

美聯社分析了雙方各自所求為何，但也強調，對拜習會別期望太高，不大可能作出讓步，也不會有什麼實質成果。

美國要什麼？

基本上，拜登與美方官員此行主要是搞清楚，習近平立場究竟為何？拜登在離開華府前的記者會中透露，他想要畫出彼此的紅線，透析美中各自的關鍵國家利益。

拜登上任後，二人雖已透過電話視訊五次，但還是比不上面對面談來得更有力。拜登提到，他與習總能「直率對話」，避免彼此意圖遭到「誤判」。拜登強調，他們對彼此相當了解，但得釐清接下來兩年內，對各自真正重要的事物為何。

拜登肯定會提白宮對中國經濟政策的疑慮，也勢必會重申，中國若武力犯台，美國協防台灣的決心。此外，對話也料將觸及中國人權問題、北京對介入俄烏戰爭一事太過消極等議題。

最後，美方官員表示，也盼能透過此一會晤，探索雙方還能有何合作空間。拜習雖在多項議題上並不對盤，白宮認為至少在健康、打擊毒品、氣候變遷上應還有迴旋合作的餘地。

中國要什麼？

拜習會與G20峰會是習近平向外界展現其個人威權、中國霸權地位的絕佳機會。

中國雖未釋出談判願望清單，但貿易與台灣問題勢必是重中之重。自美國前總統川普2019年祭出關稅制裁後，繼任者拜登並未移除，反倒是加強了對出口中國產品與科技的管制，包括晶片，為的就是防止其用於研發武器。中國外交部發言人趙立堅就放話了，要求美方停止將貿易議題政治化、武器化、意識形態化。

當然，在台灣議題上，北京也不會有所讓步。今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台，中國就立刻斷了與美國的安全與氣候對話。趙立堅已表明了，美國必須停止模糊、掏空、曲解「一個中國」原則。

見面三分情，儘管美中對立情勢已難改變，至少能透過領袖當面溝通，降低衝突風險。

拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突