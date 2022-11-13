Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突

對立情勢雖難化解，至少把界線劃清楚，以免惡化成衝突

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 19:21
2012年2月17日，時任美國副總統的拜登與中國國家副主席習近平，在加州相見歡（圖／美聯社）

2012年2月17日，時任美國副總統的拜登與中國國家副主席習近平，在加州相見歡（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國總統拜登與中國領導人習近平，將於14日在印尼峇里島G20峰會時會晤，值美中兩大強權關係日益劍拔弩張之際，這場會面備受關注，將是兩位領袖界定底線，避免釀成衝突的一場試探。

美聯社分析了雙方各自所求為何，但也強調，對拜習會別期望太高，不大可能作出讓步，也不會有什麼實質成果。

美國要什麼？

基本上，拜登與美方官員此行主要是搞清楚，習近平立場究竟為何？拜登在離開華府前的記者會中透露，他想要畫出彼此的紅線，透析美中各自的關鍵國家利益。

拜登上任後，二人雖已透過電話視訊五次，但還是比不上面對面談來得更有力。拜登提到，他與習總能「直率對話」，避免彼此意圖遭到「誤判」。拜登強調，他們對彼此相當了解，但得釐清接下來兩年內，對各自真正重要的事物為何。

拜登肯定會提白宮對中國經濟政策的疑慮，也勢必會重申，中國若武力犯台，美國協防台灣的決心。此外，對話也料將觸及中國人權問題、北京對介入俄烏戰爭一事太過消極等議題。

最後，美方官員表示，也盼能透過此一會晤，探索雙方還能有何合作空間。拜習雖在多項議題上並不對盤，白宮認為至少在健康、打擊毒品、氣候變遷上應還有迴旋合作的餘地。

中國要什麼？

拜習會與G20峰會是習近平向外界展現其個人威權、中國霸權地位的絕佳機會。

中國雖未釋出談判願望清單，但貿易與台灣問題勢必是重中之重。自美國前總統川普2019年祭出關稅制裁後，繼任者拜登並未移除，反倒是加強了對出口中國產品與科技的管制，包括晶片，為的就是防止其用於研發武器。中國外交部發言人趙立堅就放話了，要求美方停止將貿易議題政治化、武器化、意識形態化。

當然，在台灣議題上，北京也不會有所讓步。今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台，中國就立刻斷了與美國的安全與氣候對話。趙立堅已表明了，美國必須停止模糊、掏空、曲解「一個中國」原則。

見面三分情，儘管美中對立情勢已難改變，至少能透過領袖當面溝通，降低衝突風險。

拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
美國
中國
拜習會
習近平
拜登
台灣
貿易
G20
峰會

相關新聞

民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
2022/11/13 11:51
穩定好天氣到週日上午！下週平日北部轉涼且下雨到週四回穩 南部仍熱
穩定好天氣到週日上午！下週平日北部轉涼且下雨到週四回穩 南部仍熱
2022/11/12 20:14
拜習會14日印尼登場 美方會後向台灣簡報結果
拜習會14日印尼登場 美方會後向台灣簡報結果
2022/11/11 14:45
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
2022/11/11 14:23
【為自由奮戰】台灣蔡總統與烏克蘭、美國代表: 澤倫斯基與小布希　11/16視訊同台
【為自由奮戰】台灣蔡總統與烏克蘭、美國代表: 澤倫斯基與小布希　11/16視訊同台
2022/11/11 12:28

更新時間 : 2022-11-13 20:11 GMT+08:00

最受歡迎

南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?