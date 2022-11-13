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專注防疫、深耕台灣醫療 蔡英文、賴清德頒獎表彰傑出醫師

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 18:18
總統蔡英文13日前往第75屆醫師節慶祝大會，親自頒發「111年防疫特殊貢獻獎」。（圖／醫師公會全聯會提供）

總統蔡英文13日前往第75屆醫師節慶祝大會，親自頒發「111年防疫特殊貢獻獎」。（圖／醫師公會全聯會提供）

(台灣英文新聞／醫藥組　台北報導） 中華民國醫師公會全國聯合會於今（13）日舉行第75屆醫師節慶祝大會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞以及衛福部長薛瑞元受邀出席，為替台灣醫療做出貢獻的醫師頒獎。

專注防疫、深耕台灣醫療 蔡英文、賴清德頒獎表彰傑出醫師副總統賴清德頒發「台灣醫療典範獎」 （圖／醫師公會全聯會提供）

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，新冠疫情席捲全球，逾1000多日來台灣防疫團隊不眠不休抗疫、全國醫療院所全力配合政府防疫政策，並積極落實分級醫療，用最正確的防疫政策守住疫情，並維護國家經濟發展，讓台灣在全世界發光發熱，受到世界的肯定。

周慶明指出，今年4月台灣疫情嚴峻時刻，全國醫界同心協力對抗病毒，基層診所除原有的醫療服務外，義不容辭承擔6大防疫任務，醫院更是日以繼夜給予中重症病患最完整、最即時的醫療照護。

據醫師公會聲明，4月中旬開始實施的輕症確診者居家照護，全體醫護人員積極配合，提供諮詢、必要藥物與關懷，落實分級醫療，避免集中式隔離，彰顯防疫中台灣堅守人權價值與共識。

周慶明再次感謝所有第一線防疫人員，與全國54000名醫師持續守護國人生命安全，持續強化健康防疫安全網，建立醫療防疫全民安全體系目標努力。

蔡英文今日到場親自頒發「111年防疫特殊貢獻獎」，給予周慶明醫師、邱泰源醫師及洪德仁醫師等3位受獎代表，感謝醫界守護台灣人民生命健康；賴清德則頒發「台灣醫療典範獎」予20位醫師，彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷。

蔡英文致詞表示，因為有大家團結付出，台灣才能度過最艱困的時刻，進一步開放國門；而大家的努力，也向世界展現台灣醫療和公衛體系面對挑戰的韌性，對此她表示感謝。

蔡英文也提及，許多醫師前輩行醫超過50年，治療過無數國人，也守護全體國民的健康，盛讚其為「台灣醫療的重要支柱」。

專注防疫、深耕台灣醫療 蔡英文、賴清德頒獎表彰傑出醫師

總統蔡英文親至現場致詞頒發「111年防疫特殊貢獻獎」。（圖／醫師公會全聯會提供）

賴清德則在臉書分享，白袍代表著是無比的勇氣與責任。特別是在疫情的挑戰下，勇敢站在第一線雕護與指揮團隊，讓世界看見台灣的團結與堅韌。

賴清德表示，回首疫情來時路，相信每位醫師夥伴，肩上都值得配戴一枚勳章，也期望這份醫者精神，能不斷傳承、深化。

專注防疫、深耕台灣醫療 蔡英文、賴清德頒獎表彰傑出醫師副總統賴清德現場致詞，頒發「台灣醫療典範獎」。（圖／醫師公會全聯會提供）

蘇貞昌也至現場頒發「行醫滿70年資深醫師」給2位醫師，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻；薛瑞元則頒發「台灣醫療貢獻獎」予18位醫師及頒發「資深醫師」，感謝他們默默的付出，提升我國醫療品質，增進民眾健康福祉。今年總共頒發行醫40年以上【資深醫師】1,232位。

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行政院長蘇貞昌頒發「行醫滿70年資深醫師」獎。（圖／醫師公會全聯會提供）

此外今年為第8屆【台灣醫療報導獎】，投稿件數創歷年新高。本獎分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文」，今年從各類投稿作品中，就醫界全心投入防疫之報導相當深入且豐富，民眾對居家照護多持肯定看法，對醫師照護醫療專業與耐心，充分表達感謝之意。

醫師公會指出，這就是對醫界最大的鼓勵與支持，期透過各界優良的作品，促進醫病關係和諧，藉由媒體專業的報導，提供社會穩定的力量。
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