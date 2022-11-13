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「地獄廚神」戈登訪韓搭乘地鐵　竟要求南韓警方加派人力維護安全

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 17:38
「地獄主廚」高登訪韓遭爆，要求南韓警方於他搭乘地鐵期間加派人力維護安全（圖／美聯社）

「地獄主廚」高登訪韓遭爆，要求南韓警方於他搭乘地鐵期間加派人力維護安全（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）有著「地獄廚神」之稱的戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）去年在南韓開了個人漢堡品牌「Gordon Ramsay Burger」，近日為了慶祝漢堡店開店一週年而到了韓國，卻有報導指出，他在訪韓期間，竟要求在他搭乘地鐵時加派人力，確保人身安全。

根據報導，戈登在韓期間曾向南韓警察廳提出要求，表示自己將由上午11點左右乘坐地鐵約一小時，希望警方及首爾交通公社、韓國鐵道公社能在此期間加派人力，因10月29日時發生的梨泰院踩踏意外，讓他擔心意外重演，希望警方能到現場控制人流。首爾交通公社在收到請求後，建議高登，可以換乘比地鐵更為安全的交通工具，但戈登並未接受建議，堅持搭乘地鐵。

最後，警方在高登上下站的地區布署了人力，首爾交通公社及韓國鐵道工社也於上午10點左右，分別投入了5名及4名安全人員，但當天並沒有人潮聚集及任何安全事故發生。

根據韓媒採訪報導，首爾交通公社及警方皆表示，此次加派人力並不是為了保護特定人士的安全，而是擔心會出現人潮聚集，為了保護乘客及市民的安全。

該事件引發了不少討論，不以為然的網友表示「又不是總統，只是個主廚」、「戈登不至於造成多大的人潮吧」、「要是真的那麼害怕就去搭計程車吧」、「這麼有錢搭不起計程車嗎」。但也有網友認為，「以戈登的名氣是足以做出這種要求吧」、「這樣總比白白節省人力後卻發生事故好」。顯見梨泰院事件後，南韓有關當局對任何可能招來群眾的事件，都不敢大意。
地獄主廚
地獄廚房
GordonRamsay

更新時間 : 2022-11-13 18:39 GMT+08:00

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