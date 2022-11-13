搶攻雙11 六福萬怡X六福居 住一晚送一晚

一年一度雙11購物節，六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店攜手六福居公寓式酒店推出「1111快閃住房專案」， 自2022年11月11日至11月18日快閃優惠，原價27,800元的住房專案，超值優惠3折，只要7,111元，即可於2022年11月18日至12月29日平日入住台北六福萬怡酒店豪華客房一晚，或是六福居公寓式酒店都會景觀套房一晚，入住當日即贈送另一家飯店雙人平日住宿券，並享翌日自助式早餐兩客，不需連住，邀請民眾以超值優惠規劃城市旅行。
台北六福萬怡酒店針對雙11也規劃出超值餐飲優惠，2022年11月11日起至11月30 日，敘日全日餐廳平日用餐四人同行，第四人享1折優惠，暢饗敘日最新一季「海陸燒烤饗宴」，近百種串燒組合自由配、戰斧豬排、焗烤鮮蠔等豐盛美味。The Lounge大廳酒吧也推出凡消費主廚精選套餐，享111元加購優惠鮮甜Q彈的蒜蓉清蒸波士頓龍蝦半尾，號召懂吃的饕客們立刻起身規劃，超高CP值的無敵美饌絕對不能錯過。
台北六福萬怡城市散策慢遊
台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站，相鄰CITYLINK以及環球購物中心，便利的交通及地理位置大量節省民眾旅程時間，最適合作為台灣自助遊的第一站。感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜。
六福居中山表參道巡禮
六福居為全台首家公寓式酒店，位於中山南西商圈 、鄰近台北當代藝術館、赤峰街，以同時享有「家」的溫暖及「時尚飯店」的精緻服務聞名，以簡約風格和沉穩色調的傢俱裝潢、奢豪的浴室、廚房配備，一直以來都給旅人營造出「家」的溫馨氛圍，深受旅客及商務客歡迎。。