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台北玫瑰園花兒太囂張 公園處邀民眾賞千面女郎

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 16:43
台北玫瑰園（圖／台北市公園處）
台北玫瑰園（圖／台北市公園處）
台北玫瑰園（圖／台北市公園處）

台北玫瑰園（圖／台北市公園處）

台北玫瑰園（圖／台北市公園處）

台北玫瑰園（圖／台北市公園處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北玫瑰園是藏身新生公園中的賞花祕境，此刻正逢一波玫瑰盛開，台北市公園處邀民眾前往觀賞，還可透過中英導覽，習得玫瑰養護技巧與趣聞軼事。

根據公園處，台北玫瑰園由一個品種培育區逐年擴充至現今規模，已成為北台灣最大玫瑰園，全天候免費入園。園內培育超過800種、5000株來自世界各地的玫瑰，幾乎是四季都在開花狀態，近年園區仍不斷擴建，並精選近80種玫瑰，建置中英文語音及文字導覽資料庫。

公園處特別推薦了幾種玫瑰，並分享了其特色及背後故事。

源自北宋時期高雅白淨的古老玫瑰品種「粉妝樓」，是中國最古老的玫瑰品種，具強香、花瓣數多且小巧，顏色白皙略帶粉紅，有一點垂頭，更添古典柔美氣質。

蔓玫「白滿天星」香氣溫和，花苞略帶粉紅色，中心一點黃的純白花色花瓣，充滿純潔又典雅的美感，枝條柔軟及蔓長，易隨支架調整造型，適合攀爬圍牆、拱架及建物。

來自法國擁有百年歷史的古老茶香玫瑰「白櫻鏡」，耐熱又多花，花朵下垂像一顆顆白色小圓球，淡淡清香，是非常適合嫁接雙色樹玫瑰，是花量多的優秀品種。

「美雅子」是由「粉妝樓」所育出的後代，以京都之美命名，深粉紅色的杯狀花型，花期持久、對灰黴病有更強抗性。小白宮前方可以看到帶有微香的桃紅色「烏拉拉」，在1995年榮獲日本JRC金賞，號稱樹玫瑰的經典款。

四季開花的「雪拉莎德」花名來自於『一千零一夜』中勇敢美麗又聰慧的女主角之名，特色是尖尖的、帶有霧面紫桃紅色花瓣，水果香為基底，混合淡淡茶香及香料的香氣，辨識度非常高。

「夢幻曲」由日本知名育種家木村卓功所培育，寓意為這種玫瑰充滿奇蹟，引人進入舒服夢境。同樣由木村卓功培育的「露西歐」，屬羅莎歐麗進化系列，清新明亮的黃色恰似夜間螢火蟲，靜靜地散發馨香。

杏色的「牧羊女」是英國知名育種家大衛奧斯丁所培育，帶有水果芬芳的強香，屬灌木型、強健又好種的英國玫瑰，翼瓣外張讓花形看起來更搶眼。「莫內」具粉色、黃色等顏色鮮明的絞紋，屬畫家系列玫瑰裡面的其中一個成員，致敬一生都在追求光與色彩的法國印象派畫家莫內。

公園處表示，園內的美景就像千面女郎，隨著季節及日夜變化出各種風貌，不論何時漫遊台北玫瑰園，都能享有不同的感官饗宴。可追蹤台北玫瑰園臉書粉絲專頁，查詢最新花況。
台北玫瑰園
玫瑰園
玫瑰

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