「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）由湯姆漢克斯（Tom Hanks）所主演的電影「航站情緣」，是以一位名叫納賽里（Mahran Karimi Nasseri）的伊朗男子真實故事所改編，今日傳出他12日於居住18年的法國巴黎戴高樂機場去世，享壽76歲。

「航站情緣」劇情述說著一名男子在抵達紐約甘迺迪國際機場時，因在飛機落地前，國家發生政變，政府被推翻，因此護照失效而成了難民，他無法入境美國，也無法飛回他的國家，因此被迫住在甘迺迪國際機場裡9個月。在這9個月裡，他努力學習英文，個性善良、樂於助人的他，也和機場裡的工作人員們建立了好友誼。

據悉，「航站情緣」的導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）花了25萬美元將納賽里的故事買下。納賽里為伊朗難民，因曾參與反伊朗巴勒維國王的示威活動，導致他在1988年時被驅逐出境，他原打算前往母親居住的英國，但卻丟失了所有難民文件被遣返回法國，無國籍的他被法國當局安置於機場航站裡，就這樣開始了他18年的機場生活，他固定生活在機場裡一張紅色椅子上，也成了戴高樂機場裡的另類景點。

根據機場人員表示，他熱愛閱讀及寫作，也總是把自己打理的乾乾淨淨的，和機場裡的工作人員也相處得很好。

納賽里在1999年時終於獲得了難民身分，但他卻依然住在機場裡，直到2006年因健康問題送醫，並送進巴黎庇護所，一直到最近幾週又回到機場，並於12日時於2樓航站心臟病發，逝世於他最熟悉的戴高樂機場。