COP27氣候峰會可期待嗎？談判代表：第27屆「假裝」大會

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）今年的聯合國氣候變化大會（COP27）在埃及知名的濱海度假村地區沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行，隨著將全球升溫控制在工業革命後攝氏1.5度以內的窗口逐漸關閉，各國急須在有限的時間內提出一個所有人都能接受的作法，不過隨著第一週結束，不少問題已經浮上檯面。

〈衛報〉的《秘密談判者》專欄引述一名實際參與〈聯合國氣候變化綱要公約〉（UNFCCC）協商，並於今年參加COP27的開發中國家談判代表文章，指出氣候變化大會根本就是一個大型的「假裝遊戲」，即使到了第27屆，且時間已經逐漸不夠，其本質仍不會有任何變化。

本次會議在埃及舉辦，雖然埃及環境部長 Yasmine Fouad對氣候議題侃侃而談，並充分展現出主辦國看似堅定的立場，作為一個專制國家，卻有將環境保護運動人士投入牢裡的不良紀錄。

有鑒於每次COP會議都有大量抗議人士聚集，埃及政府除了出動大批軍警維持秩序，還特定在離這次會場遙遠的沙漠中間劃定了一塊「抗議區」，只允許抗議人士在此表達意見，以確保他們不會「干擾」到與會的各國代表。

同時，氣候變遷最大肇因的石化公司則派出大批說客，受益於俄烏戰爭拖長所造成的燃油價格高漲，這些公司現在擁有更大的話語權。根據人權組織〈全球見證〉（Global Witness）保守估計，石化公司派出的代表超過600人，比那些深受氣候變遷災害影響的國家全部代表團的人加起來還多，其中甚至還不乏遭到制裁的俄國寡頭及企業家。

他們積極與擁有豐富自然資源的開發中國家接觸，以經濟利益換取這些國家的油氣開採權，而理應較注重減碳措施的歐洲各國，正面臨燃油價格高漲的問題，而可能樂見其成，期待讓油氣公司前往非洲等地開發更多天然氣，以紓解歐洲的能源危機。

另一方面，本次重點的氣候變遷損害賠償（loss and damage）看起來也很難達成共識。較窮的國家認為已開發國家身為最主要的溫室氣體排放源，應該要提供補償給受氣候變遷衝擊最嚴重的開發中國家。巴基斯坦聯合國代表穆尼爾（Nabeel Munir）強調，這類資金不應該是一種慈善性的「補償」，而是氣候正義之下的「賠償」。

根據上次主辦國英國與這次主辦國埃及於週二共同發布的報告，英國氣候經濟學家、世界銀行首席經濟學家斯特恩（Nicholas Stern）認為，2030年前，中國以外的所有開發中國家，用於氣候變遷損害賠償的金額可能會高達一年20兆美元，而相較之下，現在用於氣候金融的資金實在是少得可憐。

誠如聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）所言，人類正走在「前往地獄的高速公路」（Highway to hell）上，決定地球是否仍適人居的關鍵就落在近10年內。然而，如果各國仍未意識到氣候危機已經迫不容緩，並在會議上做出實質且有效的決定，那很快僅剩的機會，可能就會不復存在。