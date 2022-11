(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國德州達拉斯一場航空秀,12日竟發生兩架二戰軍機在空中相撞的意外,民眾拍下了相撞驚恐瞬間,官方尚未透露傷亡數字。

根據美聯社,事件發生在達拉斯行政機場(Dallas Executive Airport),出事的是B-17德州突襲者(Texas Raiders)轟炸機及P-63眼鏡王蛇(Kingcobra)戰鬥機。從社群媒體瘋傳的畫面可見,戰鬥機逕自飛向轟炸機,在空中撞擊後解體、墜落地面,引爆火球與濃濃黑煙。

德州突襲者是美國在二次大戰期間抵禦德國的空中主力,眼鏡王蛇戰機則主要用來對付蘇聯。根據波音公司,多數B-17皆已退役,今日僅數架仍存,出現在博物館及航空展。

這場名為達拉斯空中之翼(Wings Over Dallas)的航空秀,標榜美國最強二戰空中展演,於11日至13日美國老兵節(Veterans Day)舉行,主打逾40架二戰軍機,在空中排出隊形與特技表演。

美國航空秀的安全問題其實已爭論多年,尤其是涉及骨董軍機的展演。2011年,內華達州一場表演中,一架P-51野馬式戰鬥機(P-51 Mustang)衝向觀眾,釀11死。2019年,一架轟炸機在康乃狄克州墜毀,7人喪生。當時美國國家運輸安全委員會(NTSB)表示,自1982年起,涉及二戰轟炸機的21起意外事件,共奪去了23條人命。

美國航空展驚傳空中相撞事件 古董戰機雙雙墜毀【影】



B-17德州突襲者(Texas Raiders)轟炸機(圖/美聯社)



機體殘骸(圖/美聯社)

NOW - B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb