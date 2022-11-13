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美國航空展驚傳空中相撞事件 古董戰機雙雙墜毀【影】

航空秀的飛航安全本就有疑慮，古董戰機展演風險更高

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 15:17
達拉斯航空秀軍機相撞意外（圖／美聯社）

達拉斯航空秀軍機相撞意外（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國德州達拉斯一場航空秀，12日竟發生兩架二戰軍機在空中相撞的意外，民眾拍下了相撞驚恐瞬間，官方尚未透露傷亡數字。

根據美聯社，事件發生在達拉斯行政機場（Dallas Executive Airport），出事的是B-17德州突襲者（Texas Raiders）轟炸機及P-63眼鏡王蛇（Kingcobra）戰鬥機。從社群媒體瘋傳的畫面可見，戰鬥機逕自飛向轟炸機，在空中撞擊後解體、墜落地面，引爆火球與濃濃黑煙。

德州突襲者是美國在二次大戰期間抵禦德國的空中主力，眼鏡王蛇戰機則主要用來對付蘇聯。根據波音公司，多數B-17皆已退役，今日僅數架仍存，出現在博物館及航空展。

這場名為達拉斯空中之翼（Wings Over Dallas）的航空秀，標榜美國最強二戰空中展演，於11日至13日美國老兵節（Veterans Day）舉行，主打逾40架二戰軍機，在空中排出隊形與特技表演。

美國航空秀的安全問題其實已爭論多年，尤其是涉及骨董軍機的展演。2011年，內華達州一場表演中，一架P-51野馬式戰鬥機（P-51 Mustang）衝向觀眾，釀11死。2019年，一架轟炸機在康乃狄克州墜毀，7人喪生。當時美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，自1982年起，涉及二戰轟炸機的21起意外事件，共奪去了23條人命。

美國航空展驚傳空中相撞事件 古董戰機雙雙墜毀【影】

美國航空展驚傳空中相撞事件 古董戰機雙雙墜毀【影】
B-17德州突襲者（Texas Raiders）轟炸機（圖／美聯社）

美國航空展驚傳空中相撞事件 古董戰機雙雙墜毀【影】
機體殘骸（圖／美聯社）
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