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台灣11/13新增COVID案例 本土18,571例、死亡61例

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 14:17
台灣創新技術博覽會（圖／美聯社）

台灣創新技術博覽會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增18,611例COVID-19確定病例，分別為18,571例本土個案及40例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,571例本土病例，為 8,474例男性、10,078例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,960例)，高雄市(2,538例)，臺中市(2,398例)，桃園市(1,966例)，臺南市(1,801例)，臺北市(1,608例)，彰化縣(948例)，屏東縣(562例)，雲林縣(511例)，新竹縣(508例)，苗栗縣(426例)，新竹市(412例)，南投縣(363例)，嘉義縣(341例)，基隆市(266例)，宜蘭縣(265例)，嘉義市(254例)，花蓮縣(204例)，臺東縣(138例)，金門縣(60例)，澎湖縣(39例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為37例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增40例境外移入個案中，為19例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，美國、荷蘭、奧地利及加拿大(各1例)，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,034,295例確診，分別為36,937例境外移入、7,997,304例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,562例COVID-19死亡病例，其中13,545例本土，另17例為境外移入。
台灣
確診
本土
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