岸田東協峰會首提台海和平穩定 趕場美中日會談、G20、APEC

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄12日跟東南亞國家協會（ASEAN）領袖共同舉行峰會，並首度在該場合提及台灣問題，表明台灣海峽和平與穩定的重要性。今日下午岸田將前往印尼，分別與美國總統拜登以及韓國總統尹錫悅舉行峰會，以及美日韓三國峰會。

岸田日前出訪柬埔寨首都金邊出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，日本首相官邸指出，12日岸田與該國總理洪森（Hun Sen）會談並發表聯合聲明，提及兩國將在2023年滿建交70週年之際，提升雙邊關係至「綜合性戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic PartnershipInitiative）。

在區域安全議題上，雙方皆同意以武力單方面改變現狀是不可接受的。NHK指出，岸年也在會談中表達了派遣海上自衛隊艦艇赴柬埔寨進行敦睦訓練的意願，確認日柬雙方將在安全保障領域強化合作。

讀賣新聞報導，13日在金邊的一間飯店與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會談，兩國適逢建交50週年，雙方確認將進一步強化實現「自由開放的印太」的夥伴關係，發展援助與人力資源開發，強化雙邊經濟合作。在東海與南海情勢上，岸田強調在「法制」基礎上維護國際秩序的重要性，並關切中國日益增長的海上擴張。

NHK報導，在東南亞國家協會峰會上，岸田直言對在東海與南海拓張勢力的中國，以武力為後盾試圖改變現狀及施加經濟威迫的行徑「感到憂慮」，並首度於東協峰會上]，訴求台灣海峽和平與穩定的重要性。

此外，岸田也宣布將提供東協總額2950億日圓（約新台幣660億元）的貸款，助東協國家疫後經濟復甦。TBS報導認為，此舉意在透過投資增加日本在當地的影響力，以便獲取多支持。

明年恰逢日本與東協友好合作50週年，岸田亦公布將於明年年底於東京舉辦峰會，盼展現與東協國家的友好情誼。

今日東南亞國家協會峰會行程結束後，岸田將於下午前往印尼，參加15、16日召開的二十國集團（G20）峰會，並分別與美國總統拜登以及韓國總統尹錫悅舉行峰會，以及美日韓三國峰會；爾後於17日前往泰國，出席18日和19日舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議。