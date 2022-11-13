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中國棋士在圍棋大賽表現失常 都是清零惹的禍？

清零失人心的另一項理由

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 14:07
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）過去數十年來在圍棋界稱霸天下的中國，近幾年來卻屢戰屢敗，榮光不再。追根究柢，棋士表現不佳，竟也與防疫脫不了干係！嚴苛的COVID清零政策，害了經濟，傷了國力，也阻礙了棋手將國粹發揚光大的努力。

根據經濟學人，20世紀下半葉，經濟強盛的日本，叱吒國際圍棋大賽，中國則是後來居上，這二十年來拿下不少重要獎項。然而，近些年來，中國棋士表現不佳，本月更是2000年來首度沒能打進知名「三星車險盃」（Samsung Fire Cup）賽事的準決賽，全被圍棋實力同樣不容小覷的南韓選手所包辦。

中國圍棋怎麼了？有人將原因歸咎於棋手與教練對人工智慧（AI）的態度。2016年，Google發明的AI圍棋軟體AlphaGo，打敗了南韓圍棋九段棋士李世乭，隔年再擊敗中國圍棋好手柯潔。此後許多世界級棋士，無不利用電腦軟體來訓練棋藝，但相對於韓國人對人工智慧的擁抱態度，中國則不以為然。柯潔就曾抱怨，靠AI實在玷汙了圍棋之美。

除了不願接受電腦訓練，堅持清零的無止盡封控、旅遊限令，也剝奪了棋士透過在國內征戰、在壓力下比賽而汲取寶貴經驗的機會。這三年來，為了防疫，中國取消了多場賽事，而企業贊助也因防疫釀成的疲軟經濟而枯竭。再者，邊境控管使得圍棋國家隊難以與外國對手切磋棋藝、分析敵方的對弈風格，大大不利於訓練。

相較於侵犯隱私的手機Apps與其他鐵腕防疫規定，圍棋表現失利或許不致引發大規模民怨，但對某些人而言，這又是清零失人心的另一項理由。

中國棋士在圍棋大賽表現失準 都是清零惹的禍？

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