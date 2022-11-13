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民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權

喬治亞州因兩黨參選人得票皆未過半，將於12月6日進行決選，但不影響民主黨掌握參院優勢。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/13 11:51
內華達州民主黨參選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto），順利連任拿下參議院關鍵席次，助拜登保有參院控制權。（圖／瑪斯托...

內華達州民主黨參選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto），順利連任拿下參議院關鍵席次，助拜登保有參院控制權。（圖／瑪斯托...

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）最新美國期中選舉出爐，美國總統拜登所屬民主黨拿下參議院關鍵席次內華達州，驚險保下參院半數席次，繼續掌握參院控制權。

綜合NBCCNN報導，內華達州民主黨參選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto）成功擊敗共和黨參選人拉克索爾特（Adam Laxalt），順利連任拿下關鍵席次，確保民主黨在100個席次中取得50席的過半門檻的優勢，依然保有參院控制權。瑪斯托已在推特上發文，感謝內華達選民給予的支持。

目前參院選舉僅剩喬治亞州的投票選舉尚未公布，因該州共和黨候選人華克（Herschel Walker）和尋求連任的民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）在11月8日的選舉得票率都能通過半數門檻，因此將在12月6日進行決選。

喬治亞州的懸而未決並不影響民主黨在參院內的多數優勢，因民主黨席次過半，所以副總統賀錦麗依然能兼任參議院長，即便喬治亞州由共和黨控制，兩黨爭執不下時，赫錦麗的關鍵一票可確保民主黨勝出。

至於本次435席次全部改選的眾議院，拿下218席次即為多數黨。根據美國媒體預測，CNN指出目前民主黨取得204席、共和黨獲得211席；NBC則表示民主黨取得216席、共和黨獲得219席，拿下眾院控制權。

美國期中選舉，執政黨失去國會控制權可謂慣例。今年通膨及經濟率退、生活成本提高的情勢，外界預測共和黨「紅潮」將發威。然而，因共和黨在墮胎議題的路線，成功讓民主黨保下參議院，在眾議院失去的席次，也相較歐巴馬、川普政府來得少。
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民主黨
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