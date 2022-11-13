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〈時評〉台灣應保護晶片先進製程優勢

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/11/13 11:13
先進製程晶片 (圖片：PIXABAY)

先進製程晶片 (圖片：PIXABAY)

美中科技大戰，晶片成為最重要的武器，台灣應保持半導體供應鏈的完整，積極發展先進製程晶片，才能長保經濟穩定發展，以及國家安全。

美國對中國這一波公布的半導體技術禁令，共有9項措施及範圍，包括晶片產品、生產設備、技術、關鍵材料、開發工具軟體、服務與人才等，涵蓋層面相當廣。

雖然拜登總統說「美中雙方將激烈競爭，但是不希望衝突」，但雙方科技競賽，預期情勢還可能再激化，極可能進入AI及高速運算，因為這些都是影響到下一個軍事科技武器的發展，美國要提前「卡脖子」，防止中國科技領先，影響到未來軍備競賽，美國可不希望中國軍事力量發展快速，到不可控的地步。

在美國10月初宣布的9項措施中，最受矚目的恐怕是人才禁令，新規定明文要求「未獲許可的美國公民，禁止在中國從事晶片開發或製造工作，包括美國設備的售後技術服務人員」，這項禁令的目的，將直接斬斷中國半導體發展的研發及生產人才，使中國因為缺乏科技人才，而斷送未來成長之路。

禁令公布後，卻被發現另開巧門，包括英特爾、SK海力士、三星，都獲得一年的豁免權，因為禁令可能會造成迴鏢反射，重創美國自家半導體供應鏈，即使如此，美國科技股也面臨沈重的賣壓，包括費城半導體指數，與那斯達克指數，都難逃下跌命運。台灣的台積電，以及包括IC設計產業鏈，也是全盤皆墨。

護國神山台積電究竟會受到多大影響，依照美國禁令規定，未來不能再替中國客戶生產先進製程的繪圖，以及AI處理器，其大客戶如輝達、超微也不能再替中國市場提供高階繪圖處理器，這是台積電必須深入評估及考慮的問題。不過真正令半導體界關心的重點，還是最近華爾街日報刊登，台積電可能要在亞歷桑那州，蓋第二座晶圓廠，投資規模起碼120億美元，採用3奈米先進製程，專案計劃到2029年完工，第一座晶圓廠目前建設進度如預期，將於2024年開始生產，今年12月計劃邀請供應商、客戶、學界，一同慶祝「首批機台設備到廠」的重大里程碑。

台積電目前有一成營收來自中國，因為現階段可能影響的營收比重，應該還僅限0.5%，但是如果限制令擴大到數據中心CPU及GPU晶片，影響比重將會提高到5％左右，如果到最嚴重全面禁絕晶片貿易往來，將可能影響台積電約一成的營收，後遺症不容小覷，值得關注。

中國半導體自製率迄目前為止，僅有16.7%，進口依賴甚深，去（2021）年進口半導體金額達4326億美元，比2020年的3500億美元，大幅成長23.6%，比中國2021年全年原油進口的1763億美元，高出1.45倍，可見晶片的產值將遠高於石油，並非虛言。

半導體晶片發展，不僅攸關軍事，還影響到自駕車的未來，當前全球自駕車已發展到L2階段，牽涉高階的AI／HCP運算技術，還牽涉低軌道衛星的引導技術。如果中國拿不到高階半導體技術，自駕車發展，只能原地踏步走，停留在L2打轉，頂多只能擴大產能，卻無品質向上發展的機會。中國現在是全球最大的電動車市場，今年上半年比亞迪的電動車產量勝過特斯拉，電動車電池生產商又以寧德時代及比亞迪執世界牛耳，如今中國自駕車進化的速度，勢必因此大受影響。

受到美國禁令的影響，台灣半導體產業以中國為主要市場的上市櫃公司，當然受到衝擊，跌幅最嚴重的是IC設計族群，包括力旺、世芯KY、創意、晶心科、M31，股價受創最嚴重，其他祥碩、信驊、譜瑞、聯發科、矽力KY，都受到不同程度的影響。畢竟，台灣IC設計業者對中國市場依賴程度相當高，2021年營收共計1.268兆元，其中有31家年營收達50億元以上，總產值高達1.168兆元，佔全部IC設計總營收的92.16%，而在中國市場的營收，又高達6220億元，比重高達53.21%。所以中國市場受限，對台灣IC產業將是重創。

幸虧，美國政府目前僅針對人工智慧、資料中心、超級電腦等高速運算領域出手，影響的層面還不至於太大。不過當前美國圍堵中國先進半導體製程，還只是剛剛開始，未來在成熟半導體製造、電動車、伺服器、路由器、交換器等資通訊，都可能成為圍堵的目標，防堵中國產業成長。

美國對中國的科技圍堵，從晶片法案，禁止電子自動化設計（EDA）、禁止Nvidia頂級晶片的A100、H100和超微的M1200系列高階晶片出口到中國，遏止中國在AI、HPC的發展速度，這次拜登下手更重，號稱是對中國核彈等級的圍堵策略，不僅禁止高階半導體設備和材料出口到中國外，還禁止美籍專家替中國企業服務，阻絕中國半導體人才的來源，影響層面相當大。

這次俄烏戰爭，已明顯看出先進武器是戰事決勝關鍵，俄羅斯的軍事裝備沒有預期先進，導彈內的晶片很多都停留在20年以前的產品，而且還是超微、英特爾、Nvidia、德州儀器製造，這使美國意識到阻止中國晶片發展，將可直接遏止其軍事力量的發展。

「人類前50年，由石油藴藏量決定國力；後50年由晶片決定國力。」美中科技大戰方興未艾，影響所及，必然衝擊台灣晶片市場，如何減輕對台商的傷害，是當前企業界的頭痛。長期而言，台灣必須保持晶片生產技術及產能優勢，不僅攸關經濟發展，還影響國家安全，台灣在複雜的國際政治環境中，半導體晶片不僅是經濟上的護國神山，還保護國家安全，政府應審慎保護台灣先進製程優勢，才能長治久安。
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