班克西基輔廢墟創作 烏克蘭人讚「堅不可摧的象徵」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)俄烏戰爭開打至今已近9個月,日前烏克蘭奪回赫松市(Kherson)拿下歷史性勝利;知名英國塗鴉大師班克西也分享了於首都基輔留下的創作,被當地民眾喻為國家堅不可摧的象徵。

衛報報導,班克西(Banksy)享譽全球,其作品售價高達數百萬英鎊,11日他在Instagram上發布了三張圖片,並寫下「烏克蘭,博羅江卡」。

圖中,位於基輔(Kyiv)西北城鎮博羅江卡(Borodyanka)一棟被砲火蹂躪的廢墟中,一名女性體操運動員正在斷垣殘壁上倒立平衡,展現活力與自強不息的精神面貌。

博羅江卡與布查(Bucha)、伊爾平(Irpin)等烏克蘭城市於俄國入侵初期被占領,直到4月被解放,是受損最為嚴重的城鎮之一。俄軍在當地留下數十個亂葬崗,更在博羅江卡的民宅區放置大量炸藥與導彈,當地建築殘破不堪,為該國政府重點重建的城區之一。

法新社報導指出,基輔內及周遭另有其他風格相似的塗鴉作品,儘管並未獲得班克西公開認證,但民眾相信班克西正於該國四處創作。

其中一幅未認證的作品描繪一名疑為俄國總統普丁(Vladimir Putin)的柔道選手,在比賽中被一名小男孩摔倒在地;另一幅作品是一名頸部受傷、戴著固定器的體操選手,堅持踮起腳尖、舞動手中彩帶;衛報還指出,有一幅作品描繪兩位小朋友將金屬陷阱當成蹺蹺板玩耍。

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy