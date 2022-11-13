班克西基輔廢墟創作 烏克蘭人讚「堅不可摧的象徵」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰爭開打至今已近９個月，日前烏克蘭奪回赫松市（Kherson）拿下歷史性勝利；知名英國塗鴉大師班克西也分享了於首都基輔留下的創作，被當地民眾喻為國家堅不可摧的象徵。

衛報報導，班克西（Banksy）享譽全球，其作品售價高達數百萬英鎊，11日他在Instagram上發布了三張圖片，並寫下「烏克蘭，博羅江卡」。

圖中，位於基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟被砲火蹂躪的廢墟中，一名女性體操運動員正在斷垣殘壁上倒立平衡，展現活力與自強不息的精神面貌。

博羅江卡與布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）等烏克蘭城市於俄國入侵初期被占領，直到4月被解放，是受損最為嚴重的城鎮之一。俄軍在當地留下數十個亂葬崗，更在博羅江卡的民宅區放置大量炸藥與導彈，當地建築殘破不堪，為該國政府重點重建的城區之一。

法新社報導指出，基輔內及周遭另有其他風格相似的塗鴉作品，儘管並未獲得班克西公開認證，但民眾相信班克西正於該國四處創作。

其中一幅未認證的作品描繪一名疑為俄國總統普丁（Vladimir Putin）的柔道選手，在比賽中被一名小男孩摔倒在地；另一幅作品是一名頸部受傷、戴著固定器的體操選手，堅持踮起腳尖、舞動手中彩帶；衛報還指出，有一幅作品描繪兩位小朋友將金屬陷阱當成蹺蹺板玩耍。

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022

32歲烏克蘭民眾薩沃契卡（Oleksiy Savochka）向法新社表示，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」；31歲的基輔居民馬瑟爾（Alina Mazur）則向路透社表示，這對烏克蘭是「歷史性的一刻，像班克西等名人來此，將俄國的所作所為公諸於世。」

路透社解析，這些作品隱喻了聖經「大衛與歌利亞」（David and Goliath）以弱勝強、以小博大的故事，並影射熱愛柔道的普丁終將被打敗。