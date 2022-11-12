Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【高雄市長政見發表會】柯志恩、陳其邁齊拋政見 素人候選人語出驚人

國民黨柯志恩主張「五好政見」，民進黨陳其邁一樣提出實質政見，並且繳出施政成績讓市民公評。其他候選人則提出市政參與平民化、良心政治以及「要將高雄打造成反攻大陸的基地」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/12 21:34
高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會）

高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022高雄市長選舉公辦電視政見發表會於今（12日）下午2點舉行，參與者包括現任市長陳其邁、國民黨籍柯志恩，以及無黨籍的曾尹儷、鄭宇翔，其中柯志恩與陳其邁各拋出實際政見，為高雄畫出理想的未來遠景，曾尹儷則期盼市政參與更加平民化。

高雄市長政見發表會下午兩點在蓮潭國際會館4樓大禮堂登場，四位候選人發言順序依序為柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁，其中沒有交互詰問。每位候選人將開始5分鐘的政見申論。申論之後，4位專家學者或社團代表將分別提出市政相關問題，候選人將依序回答。最後，4位候選人將各有5分鐘發表結論。

最先發表政見的是3號國民黨柯志恩，她主張「五好政見」，秉持「好好好」來導正「緊緊緊」可能所帶來的失誤。她說，陳市長兩年拚四年，拼掉了人口流失的四萬六千人，為什麼會有那麼多人離開？就來自於失業跟低薪，高雄的產業非常單一不夠多元，特別希望高雄從工業的城市，慢慢地走向港灣型工商服務城市。

柯志恩還說，希望之後各種企業、連鎖店來到高雄設立據點，讓市民有更多的選擇，將薪水才能夠追上中北部，讓高雄變得更好，才能夠讓市民安居樂業、最重要的是讓年輕人不再北漂，這是柯志恩未來努力的方向。

柯志恩也提到，她會讓空氣變好，空污是高雄的痛，她上任後會力促高雄成為碳交易的中心，不只是改善空污，也讓城市轉型實現。最後在托嬰與教育方面，柯志恩表示將成立托育發展科，倡導雙語教育，讓老師行政減量。

4號民進黨陳其邁雖是最後一位發表，但他也和柯志恩一樣提出實質政見，並且繳出施政成績讓市民公評。他首先指出自己上任後「兩年拚四年」，不分黨派，將城市競爭力提升到六都第二，社福力第一。陳其邁提到擔任市長期間，鴻海及台積電紛紛前來設立據點，高雄目前的就業增加，實質薪資成長，失業率最低。

此外，陳其邁也說到未來捷運將4線齊發，同時持續改善空污，目標2050零碳排。在教育方面，公托增加53個據點，實現班班有冷氣，生生有平板等目標。在20-39歲人口減少的部分，台北、新北的減少遠高於高雄，這是少子化的結果，不應該扭曲事實。

陳其邁喊出未來展望，說未來4年高雄會是高科技城市，半導體、5G聚落的落實，增加45000的工作機會。此外，國道7號將會動工，並增加15000戶社會住宅。

第二位發表的是2號無黨籍曾尹儷，她說自己是政治素人，主張政府治理，應該要回歸專業治理，她可以運用特長，讓施政更有效率。她也說，要有150萬才有發言機會，應該讓更多人參與，另外也要23萬票能拿回保證金，她認為非常不合理。

最後，她說高雄市20多年來被同一個政黨執政， 希望有更多小黨、無黨出來參政，不希望現在的政府只為政黨服務。她更提出不要政黨惡鬥，就像有首歌唱到「你的良心到底在哪裡」，不能淪為政治騙子，因此她提倡良心執政，也建議陳其邁將選舉公報上的醫師經歷更正為實習醫師。

第三位發表的1號無黨籍鄭宇翔則語出驚人，先酸國民黨人不只不記得蔣公的精神，更不記得國民黨創黨元老國父孫中山先生革命的精神，也已經不記得何為三民主義，身為中華民國的一份子「我沒有忘」，再突然提出「要將高雄打造成反攻大陸的基地」希望大家仿效孫中山先生推翻滿清的精神，發起一場革命，「滅掉中國，再建立一個新的中國」。
政見發表會
高雄市長選舉
高雄市長
柯志恩
陳其邁
2022高雄市長選舉

相關新聞

高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
2022/11/11 20:40
【更新】台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　市府重罰530萬元、要求全面停工檢查
【更新】台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　市府重罰530萬元、要求全面停工檢查
2022/10/28 18:06
台灣九合一選舉將至！公督盟：22縣市只有5縣市規劃辯論式政見發表會　呼籲重視公共思辨平台
台灣九合一選舉將至！公督盟：22縣市只有5縣市規劃辯論式政見發表會　呼籲重視公共思辨平台
2022/10/27 11:51
2022高雄市長選舉•公辦電視政見發表會　預定11月12日下午2時舉行
2022高雄市長選舉•公辦電視政見發表會　預定11月12日下午2時舉行
2022/10/09 19:11
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
2022/09/26 16:43

更新時間 : 2022-11-12 22:49 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出