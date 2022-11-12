【高雄市長政見發表會】柯志恩、陳其邁齊拋政見 素人候選人語出驚人

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022高雄市長選舉公辦電視政見發表會於今（12日）下午2點舉行，參與者包括現任市長陳其邁、國民黨籍柯志恩，以及無黨籍的曾尹儷、鄭宇翔，其中柯志恩與陳其邁各拋出實際政見，為高雄畫出理想的未來遠景，曾尹儷則期盼市政參與更加平民化。

高雄市長政見發表會下午兩點在蓮潭國際會館4樓大禮堂登場，四位候選人發言順序依序為柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁，其中沒有交互詰問。每位候選人將開始5分鐘的政見申論。申論之後，4位專家學者或社團代表將分別提出市政相關問題，候選人將依序回答。最後，4位候選人將各有5分鐘發表結論。

最先發表政見的是3號國民黨柯志恩，她主張「五好政見」，秉持「好好好」來導正「緊緊緊」可能所帶來的失誤。她說，陳市長兩年拚四年，拼掉了人口流失的四萬六千人，為什麼會有那麼多人離開？就來自於失業跟低薪，高雄的產業非常單一不夠多元，特別希望高雄從工業的城市，慢慢地走向港灣型工商服務城市。

柯志恩還說，希望之後各種企業、連鎖店來到高雄設立據點，讓市民有更多的選擇，將薪水才能夠追上中北部，讓高雄變得更好，才能夠讓市民安居樂業、最重要的是讓年輕人不再北漂，這是柯志恩未來努力的方向。

柯志恩也提到，她會讓空氣變好，空污是高雄的痛，她上任後會力促高雄成為碳交易的中心，不只是改善空污，也讓城市轉型實現。最後在托嬰與教育方面，柯志恩表示將成立托育發展科，倡導雙語教育，讓老師行政減量。

4號民進黨陳其邁雖是最後一位發表，但他也和柯志恩一樣提出實質政見，並且繳出施政成績讓市民公評。他首先指出自己上任後「兩年拚四年」，不分黨派，將城市競爭力提升到六都第二，社福力第一。陳其邁提到擔任市長期間，鴻海及台積電紛紛前來設立據點，高雄目前的就業增加，實質薪資成長，失業率最低。

此外，陳其邁也說到未來捷運將4線齊發，同時持續改善空污，目標2050零碳排。在教育方面，公托增加53個據點，實現班班有冷氣，生生有平板等目標。在20-39歲人口減少的部分，台北、新北的減少遠高於高雄，這是少子化的結果，不應該扭曲事實。

陳其邁喊出未來展望，說未來4年高雄會是高科技城市，半導體、5G聚落的落實，增加45000的工作機會。此外，國道7號將會動工，並增加15000戶社會住宅。

第二位發表的是2號無黨籍曾尹儷，她說自己是政治素人，主張政府治理，應該要回歸專業治理，她可以運用特長，讓施政更有效率。她也說，要有150萬才有發言機會，應該讓更多人參與，另外也要23萬票能拿回保證金，她認為非常不合理。

最後，她說高雄市20多年來被同一個政黨執政， 希望有更多小黨、無黨出來參政，不希望現在的政府只為政黨服務。她更提出不要政黨惡鬥，就像有首歌唱到「你的良心到底在哪裡」，不能淪為政治騙子，因此她提倡良心執政，也建議陳其邁將選舉公報上的醫師經歷更正為實習醫師。

第三位發表的1號無黨籍鄭宇翔則語出驚人，先酸國民黨人不只不記得蔣公的精神，更不記得國民黨創黨元老國父孫中山先生革命的精神，也已經不記得何為三民主義，身為中華民國的一份子「我沒有忘」，再突然提出「要將高雄打造成反攻大陸的基地」希望大家仿效孫中山先生推翻滿清的精神，發起一場革命，「滅掉中國，再建立一個新的中國」。