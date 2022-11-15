候選人政見化身NFT！用新方式讓政治冷感Z世代關心台灣的未來

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）這款NFT你看過嗎？明合智聯將台北市3位候選人政見以NFT的方式呈現，將Web3與生活融合，讓熟悉網路虛擬世界的年輕Z世代用新的方式認識政治，也讓首都市長候選人的政見以不能被篡改、偽造的獨一無二狀態保留在區塊鏈上，歡迎有興趣的人獨家收藏。

2022年九合一選舉即將到來，明合智聯股份有限公司將候選人蔣萬安、黃珊珊和陳時中的政見用不同以往的方式發行，讓用戶自由選擇並持有候選人的政見，並由候選人為自己的政見背書，讓在世界角落的每一位用戶都成為候選人政見的元宇宙節點。

明合智聯觀察近年選舉，發現年輕人對政治冷感的跡象仍在，每到選舉期間，各方候選人大多透過掃街拜票方式，與民眾近距離接觸，沒有在現場的人則是透過新聞媒體、社群平台來聽取候選人的宣傳口號，在這樣簡短且片面的認識之下，我們必須選擇影響未來4年生活的候選人，這也讓年輕人對政治感到冷漠、旁觀。

明合智聯認為，Web3的用戶多數為Z世代年輕族群，對於政治相對冷感，原因在於「政治離自己的生活太遠」 寧願透過虛擬世界的數位分身，來轉移現實世界中的不滿與渴望，而Web3分散式信任的精神，就符合年輕人追求多重數位身分的行為。

Web3的意思是「第三代互聯網」，指的是一個由區塊鏈所組成的網路系統，用戶不再透過政府、大型科技公司所建立的平台來上傳、分享內容，而是由用戶自行建構與營運網路的各個部分。Web3讓參與以及共創的機會變得更為彈性，像是有才華、自帶流量的創作者可以站出來經營社群。區塊鏈、NFT、加密貨幣、元宇宙都和Web3息息相關。

明合智聯主張「只有你想不到，沒有技術做不到」，這次推出的「發行現場(FormosaVerse Campaign Rally)」NFT，將首都市長候選人的政見將被保存在區塊鏈上，利用NFT難以被竄改、偽造的特性，讓收藏者能擁有獨特收藏品，只有一人可以獨得，因此也增加了交易的價值。

而根據明合智聯，這次開始出售NFT後，因為每個人的錢包，只能鑄造一個NFT，官方因此可透過NFT的鑄造數量來看出候選人受歡迎的程度，而目前為止是無黨籍參選人黃珊珊的NFT鑄造數量最多，也顯示其在Web3上這個獨特領域中所擁有的價值。

(圖/截圖自明合智聯Opensea網站)