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穩定好天氣到週日上午！下週平日北部轉涼且下雨到週四回穩 南部仍熱

週日下午起東北季風增強後將影響至下週二(15日)，北部及東北部天氣轉涼，降雨機率提高，轉為有局部短暫雨的天氣。下週平日中南部則不受影響，白天溫度仍接近30度，但日夜溫差大。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/12 20:14
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）你也注意到這幾天的好天氣了嗎？這一週穩定天氣到週日（13日）上半天，之後因東北季風增強，北部將是有雨、漸涼的天氣，南部仍然維持熱天，不過日夜溫差大且西半部易有局部霧，北部天氣到下週四逐漸回復穩定。

根據中央氣象局，週日下午起東北季風增強後將影響至下週二(15日)，北部及東北部天氣轉涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降。

桃園以北及東半部地區因是迎風面，降雨機率提高，轉為有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。下週平日中南部則不受影響，白天溫度仍接近30度，但日夜溫差大。

下週三(16日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，不過大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區仍局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。下週四、下週五(17日、18日)各地大多為多雲到晴，也就是說北部也回歸好天氣行列！僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。

20日至22日大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局這幾天也發布濃霧特報，特別針對週日清晨西半部地區及金門地區，有局部霧或低雲影響能見度，馬祖地區則是上半天以前有機會出現局部霧或低雲，行車用路請注意安全，交通往返請留意航班資訊。
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