加密貨幣交易所FTX申請破產 執行長身價暴跌僅剩3美元

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 全球第三大的加密貨幣交易所FTX才傳出要被最大交易所幣安(Binance)收購美國以外的業務,不過才隔一天幣安就宣布,經對FTX進行詳盡調查,發現客戶資金被不當處理、被美國主管機關進行調查等問題已非幣安能協助處理,故決定終止收購案,導致加密貨幣持續暴跌。FTX隨後更宣布將申請破產重組,CEO弗里德(Sam Bankman-Fried, 通常簡稱SBF)則引咎辭職。

CNBC報導指出,從破產申請文件中看來,FTX有大約10萬名債權人,資產與負債皆介於100億美元至500億美元之間,而除了FTX外,同由弗里德創立的定量交易公司Alameda Research與旗下130間公司皆已依據美國破產法第11章申請破產保護,並啟動審查、資產變現程序,這將讓FTX得以在維持營運正常營運的同時,在法院的監督下重組業務,同時避免被全球債權人「追殺」。

事實上,在此之前FTX就因傳出未經許可動用客戶資產投資高風險商品而引發客戶擠兌,這導致其資金出現重大缺口,幣安雖然一度願意協助提供更高的流動性,在獲悉FTX狀況不佳且資金缺口高達80億美元後,該交易最後宣告破局,並成了壓垮FTX得最後一根稻草。

一度被譽為「幣圈巴菲特」的弗里德過去行事高調,且幾乎可以完全代表幣圈發言,不過近幾年外界已有聲浪開始質疑他建立的商業版圖中,包括FTX和Alameda Research等事業的利益衝突問題,隨著他的加密貨幣帝國一夕之間崩解,根據彭博終端,截至11日早上為止,其原本高達160億美元的身價近乎立刻歸零,僅剩約3美元,這也重挫了其他加密貨幣的價值。

As of Friday morning, Bloomberg terminals were reporting Bankman-Fried’s wealth as down “100%” from $16.2bn earlier this year, with his current net worth estimated at $3.

(The Guardian)