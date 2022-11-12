加密貨幣交易所FTX申請破產 執行長身價暴跌僅剩3美元

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 全球第三大的加密貨幣交易所FTX才傳出要被最大交易所幣安（Binance）收購美國以外的業務，不過才隔一天幣安就宣布，經對FTX進行詳盡調查，發現客戶資金被不當處理、被美國主管機關進行調查等問題已非幣安能協助處理，故決定終止收購案，導致加密貨幣持續暴跌。FTX隨後更宣布將申請破產重組，CEO弗里德（Sam Bankman-Fried, 通常簡稱SBF）則引咎辭職。

CNBC報導指出，從破產申請文件中看來，FTX有大約10萬名債權人，資產與負債皆介於100億美元至500億美元之間，而除了FTX外，同由弗里德創立的定量交易公司Alameda Research與旗下130間公司皆已依據美國破產法第11章申請破產保護，並啟動審查、資產變現程序，這將讓FTX得以在維持營運正常營運的同時，在法院的監督下重組業務，同時避免被全球債權人「追殺」。

事實上，在此之前FTX就因傳出未經許可動用客戶資產投資高風險商品而引發客戶擠兌，這導致其資金出現重大缺口，幣安雖然一度願意協助提供更高的流動性，在獲悉FTX狀況不佳且資金缺口高達80億美元後，該交易最後宣告破局，並成了壓垮FTX得最後一根稻草。

一度被譽為「幣圈巴菲特」的弗里德過去行事高調，且幾乎可以完全代表幣圈發言，不過近幾年外界已有聲浪開始質疑他建立的商業版圖中，包括FTX和Alameda Research等事業的利益衝突問題，隨著他的加密貨幣帝國一夕之間崩解，根據彭博終端，截至11日早上為止，其原本高達160億美元的身價近乎立刻歸零，僅剩約3美元，這也重挫了其他加密貨幣的價值。

As of Friday morning, Bloomberg terminals were reporting Bankman-Fried’s wealth as down “100%” from $16.2bn earlier this year, with his current net worth estimated at $3. (The Guardian)

新任執行長雷（John J Ray III）為當年負責2001年能源公司安隆（Enron）破產醜聞案的律師，他指出，FTX仍擁有可以被有效管理的有價值資產，弗里德則表示，他相信雷和公司的其他成員，將盡所能達成最好的結果。