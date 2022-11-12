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霍華德加盟記者會大吃台灣美食、秀中文 網友笑翻「這是綜藝節目吧」

對此記者會，網友們都非常喜歡霍華德的「節目效果」，留言表示「原來是綜藝節目啊」、「魔獸這個狀態可以去參加綜藝大集合了」、「好開心的氛圍」，也大讚霍華德超級親民，帶動整個記者會氣氛。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/12 16:19
NBA球星霍華德參加真・魔獸降臨 Dwight Howard 加盟桃園永豐雲豹記者會。（圖/截圖自YouTube）

NBA球星霍華德參加真・魔獸降臨 Dwight Howard 加盟桃園永豐雲豹記者會。（圖/截圖自YouTube）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）NBA球星「魔獸」霍華德加盟記者會今（12日）下午登場，他在會上不但大啖台灣美食大腸麵線、肉圓和珍珠奶茶，更時不時蹦出幾句中文，「笑果」十足，讓網友直呼「魔獸這個狀態可以去參加綜藝大集合了」。

霍華德（Dwight Howard）這次加盟桃園永豐雲豹隊，引起全台瘋狂，也讓國際關注到此消息，澳洲籃壇甚至是NBA近期都提到霍華德的動態，台灣也藉此機會被世界看見，桃園雲豹也承諾粉絲，霍華德會待滿一季，未來將為他在林口找到合適的住所。

甫才剛到台灣的霍華德，在這次的記者會中首先說到了自己昨天去外面走一走，到了麥當勞後，每個人看到他都陷入瘋狂，他也因此跟很多人合照，希望有更多機會跟粉絲見面。霍華德也發現很多人會對他說加油，他也因此學到了這句話，並在記者會上大喊「加油！」

在這之後，霍華德選擇了自己的中文譯名，他從霍華、霍華德和哈沃德3個名字當中自己最喜歡的名字，由於他的發音與表情十分誇張，讓網友不得不服了他的搞笑功力。

霍華德而後提到，來台灣三次真的很喜歡台灣，以前說過之後還想來台灣，現在真的到台灣打球了，讓他感到很興奮。他也說之前有感受到台灣粉絲的熱情，所有人都對他很好，讓他覺得總有一天一定要再來。霍華德補充說，他在NBA打球也18年了，一直很想找機會到其他國家打球，這次他能好好體驗台灣文化，他覺得是自己很幸運，對他而言是一樁喜事。

霍華德提到，昨天第一次和球員見面，與球隊練球，他感覺到隊友有點緊張，他告訴他們自己來這邊是要認真打球、要拿冠軍，也盼能夠帶起很好的團隊能量，很期待能教導和激勵隊友。

在接下來的環節，主辦單位拿了大腸麵線、肉圓和珍珠奶茶給霍華德試吃，在他得知大腸麵線中含有大腸，他展現出驚訝表情，並說他的狗曾經抓了一隻兔子，他就吃了兔子大腸，所以說起來他也算是吃過動物大腸，不過他立刻說是開玩笑的。

試吃大腸麵線後，他表現出享受但有點複雜的表情，然後說自己在美國吃過很類似的東西，他覺得這個叫做臭豆腐，不過主持人告訴他臭豆腐是另一樣東西，再試吃幾口以後，霍華德搞笑地喊「霍華德like！」。

之後他也試吃了肉圓，再度喊出「霍華德like！」，最後試喝珍珠奶茶，他直呼「霍華德Love！」並突秀中文「我愛你！」表情滿滿是感動。試吃完三樣食物後，他說他最喜歡大腸麵線。不過因為他是專業運動員，還是要注重自己的飲食，希望之後安排的食物可以是健康又有台灣特別口味的。為了維持體態，他說一週能吃放縱吃台灣小吃兩次。

記者提問時，問到霍華德對哪些隊友留下印象，他回答洋將拉佩塔（Adam Lapeta）以及新秀後衛陳孝榕，他強調這次來台就是希望將自己的奪冠和訓練經驗傳承給隊友，希望能帶給他們幫助，最終幫助球隊得到好的結果。

對此記者會，網友們都非常喜歡霍華德的「節目效果」，留言表示「原來是綜藝節目啊」、「魔獸這個狀態可以去參加綜藝大集合了」、「好開心的氛圍」，也大讚霍華德超級親民，帶動整個記者會氣氛。
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