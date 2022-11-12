(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 俄烏戰爭爆發後，於今（2022）年2月底3月初遭到俄軍攻佔的重要港口城市赫爾松（Kherson），在昨（11）日正式被烏克蘭軍隊收復，作為戰爭期間唯一遭到俄軍佔領的州級首府城市，赫爾松被解放有著重要的戰略意義，雖然對俄軍是重大的挫敗，烏克蘭國防顧問指出，現在仍不是可以放鬆警戒的時候。

烏克蘭軍隊入城後，受到當地居民熱烈的歡迎，隨處都可聽見烏克蘭的愛國歌曲，大街小巷則飄揚著藍黃色的國旗，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示這是個歷史性的一天，不過外長庫列巴（Dmytro Kuleba ）仍說，雖然烏克蘭軍隊在地面上贏得了部分戰役，這場戰爭仍在繼續下去。

現階段烏克蘭軍隊正在赫爾松市內搜尋任何殘存的俄軍士兵，並試著移除任何與俄國相關的符號，本來遭接入俄國電視線路的頻道，也重新與烏克蘭境內的信號連接；對於那些脫下軍裝假扮成平民的俄軍士兵，烏克蘭當局呼籲他們儘速投降。

事實上，3月俄軍拿下赫爾松及該州部份地區後，先是陸續成立親俄的地方行政機構，後又舉行合法性遭到國際質疑的公投，強制併吞了烏克蘭東部與南部四州遭軍事佔領的部份地區，不過即使如此，俄軍始終無法掌握整個州，同時也面臨反攻的烏克蘭軍隊及當地游擊隊的威脅。

然而，即使佔領了赫爾松，俄國軍隊的補給大部分仍來自俄國境內，駐紮在赫爾松內的俄國軍隊與進攻烏克蘭的俄國集團軍本部隔著寬闊的第聶伯羅河（Dnieper River）相望，連結兩岸的數座橋樑是重要的補給輸送要道，如果橋樑遭到破壞，城內的俄軍將失去以公路與鐵路輸送物資的能力。

8月後，獲得美國與西方國家海馬斯火箭（HIMARS）軍事援助的烏軍以精確打擊摧毀了連接東岸的橋樑，迫使城市內的俄軍僅能靠駁船獲取補給，成為了一支孤軍，在烏軍夏季攻勢的威脅下，俄軍於10月底11月初開始陸續將部隊轉移至河流東岸，並在9日全數撤出，俄國國防部則駁斥戰爭挫敗的說法，表示這只是一次軍事上的重新部署計畫。

另一方面，面對重大勝利，烏克蘭軍隊仍抱持著警戒的態度，以防俄國大規模的撤軍行為是一次誘敵深入的陷阱，同時也需要擔心俄國升級事態，對其他民用目標和軍事據點進行報復性攻擊。

烏克蘭國防顧問沙克（Yuriy Sak）進一步指出，收復其他失土會是接下來的目標，這同時也包括了2014年以降遭到俄國併吞的克里米亞等地區。

烏軍自俄軍手中奪回赫爾松市 烏克蘭總統: 這是歷史性的一天