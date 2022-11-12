Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 專題報導

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

由駐台北韓國代表部主辦的「2022韓服時裝秀」，昨(11日) 晚在台北華山文創園區登場，由台北市立大學運動藝術學系學生輪番展示近40套韓服。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/12 16:34
駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，由模特兒演繹從傳統宮廷韓服到當代婚禮韓服等各式韓服類型，呈現韓國服飾悠遠流長的歷...

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，由模特兒演繹從傳統宮廷韓服到當代婚禮韓服等各式韓服類型，呈現韓國服飾悠遠流長的歷...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由駐台北韓國代表部主辦的「2022韓服時裝秀」，昨(11日) 晚在台北華山文創園區登場，由台北市立大學運動藝術學系學生輪番展示近40套韓服，開啟台韓交流美麗篇章。

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，韓國駐台代表鄭炳元（前右2）、外交部次長田中光（前左）與文化部次長蕭宗煌（前右）等人出席。中央社

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，展現不同身分的傳統服飾。中央社

駐台北韓國代表部代表鄭炳元致詞時表示，這次活動主題為Beauty-Full Korea，就是要透過精彩的服裝秀，充分展現韓國歷史及文化之美，相信本次韓服時裝秀，讓台灣民眾除了K-pop、美食之外，也能進一步認識韓國的傳統文化。

文化部次長蕭宗煌致詞時表示，這場秀展現韓國歷朝歷代的服裝，同時也連結了現代流行的符號，讓服裝秀成為文化展示的場域；由台灣年輕學子展示韓國服飾，更為台韓之間交流開啟美麗的篇章。

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

2022韓服時裝秀11日晚間在台北舉行，除呈現經典韓國傳統服飾外，經改良後更具時尚感的現代婚禮韓服也一併呈現。中央社

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

駐台北韓國代表部「2022韓服時裝秀」11日晚間在台北華山文創園區盛大舉行，邀請模特兒詮釋各式韓服，其中現代婚禮韓服保留傳統韓服特點，卻更具時尚感(上圖與下圖)，新舊融合，相當受到大眾歡迎。中央社

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章根據中央社，節目從現代婚禮韓服開場，4名模特兒身著帶有濃濃韓風的改良白紗，既現代又古典的曼妙身影，為現場平添著時尚感與喜氣；緊接著呈現道袍、長衣、裙與赤古里等傳統韓服，傳統中可見流行的身影；節目進行到「妓女服」主題時，模特兒戲劇性的挑逗演出為現場帶來輕鬆氣氛。

服裝秀最終，「阿里郎」旋律奏響，男模特兒身著冕服、女模特兒身著翟衣，呈現古代君王及王妃的穿著，場面肅穆莊嚴，令人動容。這場別開生面的服裝秀，最後在傳統與現代服飾同台交融的氣氛下結束。

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

「冕服」（上圖左）與「翟衣」（上圖右）是朝鮮時代王與王妃的最高等級禮服。中央社

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章

駐台北韓國代表部11日晚間在台北舉行2022韓服時裝秀，呈現韓國傳統服飾歷史演化，其中現代創作韓服(上圖與下圖) 即是以現代感重新詮釋傳統韓服，更富時尚感。中央社

「2022韓服時裝秀」在台北舉辦　開啟台灣與韓國交流美麗篇章
2022
台北
華山文創園區
Beauty-Full Korea
阿里郎
台北市立大學
運動藝術學系
文化部
駐台北韓國代表部
韓服
時裝秀

相關新聞

【小編也是醉了】1111她生日 「台北波麗士」: 獻給一直努力的每一個你
【小編也是醉了】1111她生日 「台北波麗士」: 獻給一直努力的每一個你
2022/11/11 17:44
〈時評〉蔣萬安請辭立委　並非當選萬靈丹
〈時評〉蔣萬安請辭立委　並非當選萬靈丹
2022/11/11 10:50
【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離票多達4成2
【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離票多達4成2
2022/11/10 15:41
【圖輯】這個景太美！屏東落山風藝術季不只仿生獸 展區晚間有如奇幻世界
【圖輯】這個景太美！屏東落山風藝術季不只仿生獸 展區晚間有如奇幻世界
2022/11/09 17:17
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
2022/11/09 11:14

更新時間 : 2022-11-12 16:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出