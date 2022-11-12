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【曾被嫌棄曾被愛】台鐵木質「八角便當」 終將走入歷史

2005年台鐵與微風百貨談合作，微風希望台鐵的便當包裝應創新，於是有了「八角木質餐盒」的構想，結果銷售非常不理想，常每天賣不到20個。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/12 12:19
台鐵日前宣布，飄香10多年的「八角木質餐盒」將走入歷史。台鐵這款便當曾被嫌棄退貨，因前台鐵餐旅服務總所經理李玉霞在餐盒中加了燻魚而改變命...

台鐵日前宣布，飄香10多年的「八角木質餐盒」將走入歷史。台鐵這款便當曾被嫌棄退貨，因前台鐵餐旅服務總所經理李玉霞在餐盒中加了燻魚而改變命...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵日前宣布，飄香10多年的「八角木質餐盒」將走入歷史，讓許多民眾依依不捨。台鐵這款便當曾被嫌棄退貨，後來因前台鐵餐旅服務總所經理李玉霞，在餐盒中加了燻魚而改變命運。

【曾被嫌棄曾被愛】台鐵木質「八角便當」 終將走入歷史

鐵路便當節11日起連4天將在台北車站大廳登場，台鐵局打造「紀念美好－八角便當款」及「展望未來－EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊。（台鐵局提供）中央社

李玉霞是曾讓台鐵便當爆紅，並使八角便當從被嫌棄到一度炙手可熱的功臣，她12日受訪，娓娓道來台鐵「八角木質餐盒」的故事。

李玉霞說，2005年她剛接下餐旅總所經理職務，當時台鐵與微風百貨談合作，微風希望台鐵的便當包裝應創新，於是有了「八角木質餐盒」的構想，微風要求台鐵一天提供200個，但賣不完的由台鐵吸收，結果銷售非常不理想，常每天賣不到20個，剩下的全退回。

中央社引述李玉霞說，便當賣不好就是不好吃，她決定解除與微風的合作，開始研究如何讓「八角木質餐盒」不只外觀有質感，菜色也變好吃，於是「私器公用」，每天下班回家在自家廚房做實驗。

李玉霞回憶，為了讓「八角木質餐盒」的菜色與一般排骨便當不一樣，她決定為內容物加分，並認為除了排骨若再搭配魚，應該是不錯的選擇。

為了挑選魚，李玉霞總共買了20多種魚，親自料理並嚐試，經過約1年的研究，發現燻製的鯛魚最理想，決定在「八角木質餐盒」加入一塊去骨的燻魚，也讓「八角木質餐盒」變搶手。

李玉霞到了餐旅總所，訂了一套嚴格的便當製作流程，她要求每一片排骨都要經過雙面多次拍打，並請米商以特別調和新舊米，讓台鐵便當的飯別有風味，李玉霞說，還曾有民眾直接打電話給台鐵，要買台鐵製作便當的米。

李玉霞已在2013年退休，台鐵後來因鯛魚變貴，「八角木質餐盒」改用其他魚種油炸，現在則因木質包裝成本太高，加上環保考量，預計11月底前，現有木質餐盒用完後就停售。

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