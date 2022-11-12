（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨新北市長候選人侯友宜選辦12日將在板橋區第一運動場舉辦六都市長候選人聯合造勢晚會，侯友宜昨(11日) 表示，這場是非常開心快樂的晚會，希望一起團結，帶給六都新希望。

爭取連任的國民黨新北市長候選人侯友宜，11日下午分別前往板橋區慈惠宮、接雲寺參香，傍晚在三峽區陪同市議員參選人呂家愷掃街拜票，11日上午他則在永和區溪州市場、勵行街市場，陪市議員陳鴻源、連斐璠拜票。

侯友宜下午前往「青年基地」陪在地青農搶攻雙11商機，還擔任推銷員代言金山區寧靜海有機香草與芋頭、金山區汪汪地瓜園、三峽區昌輝養蜂場「玉荷包」蜂蜜，以及坪林區青年茶葉發展協會研發不含酒精、帶有酒香的「茶慶酒」等農產品。

中央社引述侯友宜接受聯訪時表示，以往市府新北青農力計畫，提供客製化服務，培育新世代農業趨勢，提升農民經營實力。

侯友宜選辦12日晚將於板橋第一運動場，舉辦六都候選人大造勢活動，被問到是否與民進黨凱道造勢尬場，侯友宜表示，參選市長選舉的主軸很清楚，就是「好好做事」，成為健康、快樂、有希望的城市。

他說，造勢晚會就是用歡笑健康團結在一起，跟新北及六都市民一起走，六都合體大造勢是非常開心快樂，帶給六都城市新希望的團結會。

記者詢問他是否參選下屆總統的議題，侯友宜重申現在是在競選2022的新北市長，感謝所有市民的肯定，希望持續支持他與市議員參選人，能夠好好做事情，為民眾服務，

侯友宜競選辦公室表示，12日晚會是與六都市長候選人選辦共同規劃，各候選人與黨主席朱立倫等人，也都將親自出席，展現團結連線的氣勢。

藍營六都市長候選人12日晚間板橋合體 侯友宜：團結展希望