Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【全台灣最貴】金門烏坵1張選票成本近3萬　空勤總隊負責載運

往返台中與烏坵的直升機，光是空勤部分將近新台幣50萬元，若再加上選務、航（戰）管、國軍烏坵守備大隊人事與車輛費......等，一張選票平均將近3萬元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/12 09:08
（原圖: 空勤總隊臉書; TN後製合成）

（原圖: 空勤總隊臉書; TN後製合成）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一選舉11/26將登場，空勤總隊昨(11日) 在臉書發文，派海豚機載選票與選務人員赴金門縣烏坵鄉，成本費近50萬元，讓象徵民主最重要的選票及自由平等的精神，不會因距離，而有差別。

九合一選舉即將登場，平時負責海上空中救災、救難、救護等任務的空中勤務總隊在臉書粉絲專頁發文，指派海豚機下午前往烏坵鄉，這次不載病人，改載選票與金門縣的選務人員

綜合空勤總隊臉書與中央社報導，資源匱乏、海象不佳、船班稀少，一直是烏坵鄉民的困擾，但民主價值、選賢與能、公平公正，也是金門縣政府辦理選務工作的重中之重，因此，空勤總隊成兩邊最好的平台。

臉書內容表示，算一算這趟的成本，很貴，往返台中的直升機，光是空勤部分將近新台幣50萬元，若再加上選務、航（戰）管、國軍烏坵守備大隊人事與車輛費，及鄉民返鄉投票的交通與作業費，島上長官打趣提到，一張選票平均將近3萬元，絕對堪稱是全國最貴的選票

但真的貴嗎？空勤總隊指出，這趟任務，降落在距對岸僅10餘公里孤島的教官提及，國家的飛機能載著象徵民主最重要的選票，讓自由平等的精神，不因距離而有差別，這樣不貴。呼籲記得投票，並遵守法律，別買票。

【全台灣最貴】金門烏坵1張選票成本近3萬　空勤總隊負責載運
空勤總隊
金門
烏坵
選票
九合一選舉

相關新聞

台灣公督盟呼籲司法法制委員會　盡速排審「立法院公費助理任用條例草案」
台灣公督盟呼籲司法法制委員會　盡速排審「立法院公費助理任用條例草案」
2022/11/04 17:02
嘉義市長候選人黃紹聰凌晨過世 嘉義市選委會：依規暫停選舉
嘉義市長候選人黃紹聰凌晨過世 嘉義市選委會：依規暫停選舉
2022/11/02 17:33
千呼萬喚始通車 大小金門喜相連
千呼萬喚始通車 大小金門喜相連
2022/10/30 15:19
台灣九合一選舉將至！公督盟：22縣市只有5縣市規劃辯論式政見發表會　呼籲重視公共思辨平台
台灣九合一選舉將至！公督盟：22縣市只有5縣市規劃辯論式政見發表會　呼籲重視公共思辨平台
2022/10/27 11:51
拍板！確診不行出門投票　中選會：無法特設投票所　於法無據
拍板！確診不行出門投票　中選會：無法特設投票所　於法無據
2022/10/26 17:42

更新時間 : 2022-11-12 10:37 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！