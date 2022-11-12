（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一選舉11/26將登場，空勤總隊昨(11日) 在臉書發文，派海豚機載選票與選務人員赴金門縣烏坵鄉，成本費近50萬元，讓象徵民主最重要的選票及自由平等的精神，不會因距離，而有差別。

九合一選舉即將登場，平時負責海上空中救災、救難、救護等任務的空中勤務總隊在臉書粉絲專頁發文，指派海豚機下午前往烏坵鄉，這次不載病人，改載選票與金門縣的選務人員。

綜合空勤總隊臉書與中央社報導，資源匱乏、海象不佳、船班稀少，一直是烏坵鄉民的困擾，但民主價值、選賢與能、公平公正，也是金門縣政府辦理選務工作的重中之重，因此，空勤總隊成兩邊最好的平台。

臉書內容表示，算一算這趟的成本，很貴，往返台中的直升機，光是空勤部分將近新台幣50萬元，若再加上選務、航（戰）管、國軍烏坵守備大隊人事與車輛費，及鄉民返鄉投票的交通與作業費，島上長官打趣提到，一張選票平均將近3萬元，絕對堪稱是全國最貴的選票。

但真的貴嗎？空勤總隊指出，這趟任務，降落在距對岸僅10餘公里孤島的教官提及，國家的飛機能載著象徵民主最重要的選票，讓自由平等的精神，不因距離而有差別，這樣不貴。呼籲記得投票，並遵守法律，別買票。

【全台灣最貴】金門烏坵1張選票成本近3萬 空勤總隊負責載運