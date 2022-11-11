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2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

「2022新北歡樂耶誕城」將11月11日(五)正式點燈開城，今年集結Disney+旗下六大超人氣品牌陣容，超過45座燈飾裝置與光廊。交通局交通安全科長林碧芬表示，交通局已開設交通戰情室，監控市府周邊重點路段與高快速道路交通。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/11 21:27
新北歡樂耶誕城11月11日正式點燈開幕。（圖/耶誕城官網）

新北歡樂耶誕城11月11日正式點燈開幕。（圖/耶誕城官網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北歡樂耶誕城是每年聖誕節期間必去景點，今年於11月11日正式點燈開幕，這次主題結合迪士尼，不僅有壯觀雪寶聖誕樹，還有主題色為白色的絕美星空隧道，以及各個超好拍迪士尼動畫佈景，不只成為情侶浪漫約會熱點，也是親子出遊最適合來拍照打卡的景點！

新北市副市長陳純敬今晚主持位在板橋的歡樂耶誕城開幕活動，在點燈儀式當中，點亮了主題耶誕樹、市府大樓及周邊燈飾，搭配五分鐘精采絕倫的投影光雕秀，正式宣告雪白的耶誕之城降臨新北。這次的主題是迪士尼Disney+，動畫中的角色及經典場景一躍上板橋市民廣場。

根據官網，今年集結Disney+旗下六大超人氣品牌陣容，規劃新板主燈區的「雪白之城(市民廣場)」、「銀白之森(站前廣場)」、「皮克斯經典重現(萬坪公園)」，以及府中主燈區的「國家地理極地(府中商圈)」，還有圍繞市府廣場的四條人行道，分別打造成充滿米奇意象燈飾的「米奇燈區」、洋溢米妮象徵粉紅浪漫的「米妮燈區」、耀眼燈飾散發超級英雄力量的「漫威燈區」以及以冰雪童話世界為主題的「冰晶大道」，超過45座燈飾裝置與光廊，簡直逛不完！

雖然新北耶誕城的開幕象徵一年當中最浪漫、最溫馨的相聚時刻即將到來，但也造成當地的交通問題。有民眾今天在臉書（facebook）社群「我是板橋人」反映，「恐怖光明燈即將開啟」，活動不是歡樂耶誕城，而是「塞車撒旦城」，這時候是每年最痛苦的時間，因為屆時到處將人擠人，交通水泄不通，上下班都要等很久，另當地人非常頭痛。

根據中央社，交通局交通安全科長林碧芬表示，交通局已開設交通戰情室，監控市府周邊重點路段與高快速道路交通，並與警察局聯合運用現場手機信號資訊，即時預測、掌握現場人潮，作為調整疏導措施的依據。

市府觀光旅遊局表示，依往年人潮經驗，平日最多單日約10萬人、假日約15萬、演唱會單日約20萬至25萬人。發生韓國黎泰院踩踏事件後，觀光局更加關注人潮疏散等安全問題，之後進入廣場的主要動線是台鐵板橋車站往活動會場的主要連通道，當廣場活動人潮近8成滿時，啟動管制主要入口只出不進，並提早分流引導抵達燈區。除舞台主持人呼籲民眾勿推擠，也盼民眾分散在雙主燈區及4個主題燈區參觀。

市警局說，今天開幕時一共出動300名警力配合保全、工讀生等維持交通與治安，現場民眾配合觀賞動線，熱鬧中並未推擠。之後會加強巡查周邊道路、取締違規停車；活動會場將部署人力，引導民眾遵循動線，並隨時掌控人流狀況，彈性調整與及時因應。

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/中央社）

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

2022新北歡樂耶誕城11日晚間揭幕啟動，為維持交通 與治安，市警局出動300名警力，協助疏導市民廣場 人潮及防止推擠踩踏。 (圖/中央社）

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/中央社）

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/截圖自Facebook)

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/截圖自Facebook)

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/截圖自Facebook)

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/中央社）

2022新北歡樂耶誕城今晚開城！迪士尼主題逛不完 現在去不必人擠人

(圖/截圖自Facebook)
新北歡樂耶誕城
迪士尼
板橋區
耶誕城

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