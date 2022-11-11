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高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市

唐吉訶德店址選在大立百貨A、B館地下1樓，重現日本門市風格，主打特色壽司專賣店、日式特色熟食及日本直送生鮮食品專區，能讓消費者舒適品嚐最新鮮、道地日本美味，也將是全台最大店鋪，預計創造2000多個就業機會。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/11 20:40
唐吉軻德台北西門店。（圖/DON DON DONKI Facebook）

唐吉軻德台北西門店。（圖/DON DON DONKI Facebook）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據高雄市政府經濟發展局，日本連鎖零售商唐吉軻德將於明年第4季在高雄開設分店，將為佔地千坪的全台最大店鋪，預計創造2000多個就業機會，和北部商店一樣也會有有壽司專賣店、熟食及生鮮區。

唐吉訶德是日本非常常見的零售連鎖品牌，在當地擁有超過600家等門市，營業時間常常到深夜。目前在新加坡、泰國、馬來西亞、香港、澳門及美國都有門市，近年在台灣開設兩家分店，分別在西門町與光華商圈附近，開幕時曾造成驚人排隊人潮，人氣相當高。

高雄經發局說，高雄店將成為全台最大門市，盼能協助在地商圈發展。高市府去年初主動邀日本團隊參訪，今年7月副市長羅達生率團訪日時也聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成投資案。

局長廖泰翔說，高雄市長陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業機會，唐吉訶德也是案例之一，希望未來將能活絡周邊五福商圈，代表高雄產業轉型有成，帶動整體薪資成長。商業活動將愈趨活絡，外溢效應將吸引更多指標業者進駐，整體商業經濟更活躍發展。

至於詳細門市店點與內裝，大立百貨大統集團表示，唐吉訶德店址選在大立百貨A、B館地下1樓，重現日本門市風格，主打特色壽司專賣店、日式特色熟食及日本直送生鮮食品專區，能讓消費者舒適品嚐最新鮮、道地日本美味。
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DON DON DONKI

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