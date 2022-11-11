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驚！沒有確診無敵星星 美國研究發現重複感染新冠肺部、心臟疾病風險增加

和僅得過一次新冠肺炎的患者相比，再度感染患者的死亡風險增加1倍多，住院風險增加3倍多。根據發表在《自然醫學》雜誌上的一份報告，他們患肺、心臟、血液、腎臟、糖尿病、心理健康、骨骼和肌肉以及神經系統疾病的風險也增加了。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/11 20:23
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國聖路易華盛頓大學醫學院週四（10日）發表一項研究指出，再度感染新冠肺炎的重症率、死亡率和各器官相關疾病風險都將顯著增加，不論有沒有打過疫苗，只要重複感染，確診後急性症狀或長新冠症狀都會變得更嚴重。

美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）醫學院的奧埃利（Ziyad Al-Aly）博士指出，經過研究發現再次感染新冠肺炎會導致各項風險增加，他們研究美國退伍軍人事務部自2020年3月1日至2022年4月6日一共443,588名確診者，40,947名感染兩次或以上的患者，以及530萬名未感染者的數據。對象大多為男性。

結果顯示，和僅得過一次新冠肺炎的患者相比，再度感染患者的死亡風險增加1倍多，住院風險增加3倍多。根據發表在《自然醫學》雜誌上的一份報告，他們患肺、心臟、血液、腎臟、糖尿病、心理健康、骨骼和肌肉以及神經系統疾病的風險也增加了。

奧埃利補充說，即使一個人以前感染過並接種了疫苗，這只是代表他們對以前的病毒感染和疫苗有雙重免疫力，他們再次感染之後仍然容易受到不良後果的影響。

和只感染一次的人比起來，再度感染的人患肺部問題的可能性高出3倍以上，患心臟病的可能性也高出3倍，患神經系統疾病的可能性高出60%。研究人員發現，較高的風險在再感染後的第一個月最為明顯，但在六個月後仍然很明顯。

對此，其他未參與該研究的專家表示，維吉尼亞州的人口特性並不帶表其他一般人口。紐約的威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）微生物學和免疫學教授摩爾（John Moore）表示，維吉尼亞州這項研究針對的主要是醫療機構的患者，因此通常是年齡較大、病情較重的人，而且多是男性，這一群體通常會出現比正常健康的人容易併發更多的症狀。

別的學者對此研究也有類似看法，身兼傳染病流行病學家和Kaiser Health News編輯的席琳（Dr. Celine Gounder）認為有「多重感染的平台效應」的存在，也就是第二次感染後風險的跳躍較小。

奧埃利向路透社強調，這項研究是希望人們不要輕忽再次感染所帶來的影響，「我們開始看到很多病人帶著自己是無敵的想法來到診所」，人們想知道再次感染真的重要嗎，答案是肯定的。在即將到來的旅行和親友聚會的全勝季節到來之前，對於再次感染的防範意識還是要有。
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更新時間 : 2022-11-11 20:52 GMT+08:00

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