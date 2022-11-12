（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民法官新制將於明（2023) 年(民國112年) 1月上路，台北地方法院已完成2輪次各4場次、合計8場的模擬法庭，北院12日上午將舉行「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，邀請藝人黃子佼與法官洪甯雅共同介紹北院國民法官教育園區。

國民法官新制將於112年上路，台北地方法院3日邀請藝人黃子佼（右）到台北地方法院寶慶院區，與法官 歐陽儀（左）聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片， 這也是國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。 （司法院提供） 中央社

台北地院指出，國民法官法於民國109年8月12日總統公布後，北院已完成2輪次各4場次，合計8場的模擬法庭，在第1輪次演練階段，北院首創於國民法官選任程序中，以平板電腦搭配資訊同仁開發的答題回應程式進行候選國民法官全體詢問模式，在評議與表決時，首度採取秘密投票、開票後表決單當場銷燬方式。

北院表示，自第3場次起，同步在每場增設2至4組的影子團，為深化模擬成效，於第2輪次各場次，分別進行「專業聚焦」、「向下扎根」、「全民參與」、「邁向國際」的個別程序主題式深度模擬與演練，再由研究團隊忠實紀錄各場次模擬過程及發現的問題，加以彙整、分析、歸納、提出初步意見及建議，撰寫成研究報告。

北院指出，北院同仁及積極熱心參與國民法官模擬法庭的審、檢、辯、人民及學界、各機關團體，高度期許將模擬所得成果回饋國家、司法及社會大眾，北院將於12日上午9時30分，在5樓大禮堂舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動。

北院表示，現場邀請TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲進行鋼琴三重奏演出，並有曾在美國音樂學院習業的神秘嘉賓參與演奏。研究報告新書發表首先由導演唐福睿及法官廖晉賦共同與談介紹，接著由黃子佼與洪甯雅介紹國民法官教育園區，北院模擬法庭成果及幕後花絮影片也將首度公開播放。

另外，北院政風主任林靜瑜將主持擔綱逗陣繞法院活動，現場採茶會形式，設置裝置藝術及留言牆。茶會中，北院國民法官庭長及全體法官也將在場與來賓相互交流，積極與社會對話，使多元的聲音進入法院。

本(11）月3日台北地方法院就曾邀請藝人黃子佼到北院寶慶院區，與美女法官歐陽儀聯手開箱國民法庭，並拍攝開箱影片，這也是國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。

台北地方法院國民法庭位於台北市長沙街寶慶院區的孺慕堂，今年闢建2間國民法官專庭，同步保存原建築的時代美感，有國民法官專屬休息室，一旁同樣是市定古蹟的至德堂，則是做為6個職業法官的辦公室。

中央社3日引述黃子佼指出，自己有聽過「國民法官」這個名詞，但對制度了解並不多，透過跟法官歐陽儀的對話過程，了解國民法官制度的設計就是要借重不同領域背景民眾的生活歷練、人生經驗與價值觀，讓判決可以融入多元視角，更切合社會常情。

黃子佼表示，相當認同司法與社會增進對話，未來才能更好，希望透過開箱影片，可以讓更多人了解國民法官，一起來支持並參與改變。

台灣藝人黃子佼12日將出席 北院「國民法官」模擬法庭成果發表會活動