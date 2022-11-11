《花路阿朱媽》強勢問鼎四大獎、票房擊敗甄子丹　洪慧芳、鄭東煥將來台灣參與金馬59

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）強勢問鼎本屆金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳新導演（何書銘）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）等四項大獎的新加坡電影《花路阿朱媽》，不僅是今年唯一一部在台上映的新加坡電影，甚至榮膺多項「NO.1」紀錄。令人振奮的是，「阿朱媽」不僅在片中空降南韓，本片劇組成員也確定將在金馬獎期間空降台灣，進行密集的宣傳，並參與金馬獎頒獎盛會，屆時勢必將在台灣掀起一波「阿朱媽旋風」。

打敗甄子丹與張藝謀愛將新片 《花路阿朱媽》空降新加坡新片冠軍

由《爸媽不在家》、《熱帶雨》導演陳哲藝監製，新加坡資深女星洪慧芳領銜主演的《花路阿朱媽》於10月27日在新加坡上映後，票房不僅擊敗甄子丹主演新片《搜救》，以及「張藝謀愛將」張譯主演的新片《萬里歸途》，更擊敗新加坡驚悚片《鬼地方》，以23萬新加坡元（約新台幣525萬元）的票房佳績，榮登「新片票房冠軍」寶座，以超強氣勢贏在起跑點。

除了新片票房冠軍，本片還締造更多NO.1紀錄。不僅是第一部新加坡與南韓聯合製作的劇情長片、第一部榮獲金馬獎提名的新加坡合拍片、第一部榮獲韓國電影委員會資助的東南亞電影、第一位新加坡女演員獲得金馬獎影后提名，同時更是今年唯一一部在台上映的新加坡電影。

《花路阿朱媽》展開國際大長征 劇組在金馬期間確定登「台」會客

除了新加坡之外，《花路阿朱媽》也同時邁向國際展開大長征，不僅確定將代表新加坡競逐奧斯卡最佳國際影片，更榮獲印尼BaliMakarya影展東南亞長片競賽最佳影片，甚至真的如劇情一般飛去南韓，入選釜山影展「新潮流」競賽單元，成為繼1996年邱金海執導《面薄佬》、2003年陳子謙執導《15》之後，第三部入選釜山影展競賽的新加坡電影；在釜山的三場放映票券，更在15分鐘內銷售一空，同時也入選今年的金馬影展。

值得一提的是，本片劇組成員也確定將在金馬期間訪台宣傳，包含導演何書銘除了將與《白日青春》等其他四部電影的新導演們，共同參加金馬主辦的「新導演論壇」，分享創作過程之外，更將率領女主角洪慧芳參與本片在15日的映後見面會。

據悉，同樣以本片入圍最佳男配角的「韓劇國民老爹」鄭東煥，以及入圍最佳原著劇本的編劇王欣茹，也計畫將在金馬獎前夕訪台，共同參與金馬頒獎盛會，屆時勢必將在台灣掀起一波「阿朱媽旋風」！

這部空降新加坡新片冠軍，問鼎金馬獎四項大獎，更將代表新加坡競逐奧斯卡最佳國際影片的《花路阿朱媽》，即將在 12月23日 於台灣溫暖獻映。

《花路阿朱媽》劇情描述癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳飾演），她將一生中最美好的歲月都奉獻給了家人，看韓劇草率地模仿韓語是生活唯一樂趣。不過面對母親與丈夫的相繼離世、兒子（包勛評飾演）的離家，讓她決定拋開身為女兒、妻子與母親的身份，隻身勇闖南韓。只是這場烏龍冒險，遠比想像中還要荒唐激烈。不但被中看不中用的導遊（姜亨錫飾演）丟包，甚至無預警捲入暴力事件，讓這場錯綜複雜的圓夢之旅，竟成為她自我覺醒的人生第二春。